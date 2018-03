BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl da Silvia Toffanin con mamma Veronica Cozzani e Cecilia (Verissimo)

Belen Rodriguez questa sera si racconterà Verissimo in compagnia di sua madre Veronica Cozzani e sua sorella Cecilia. Appuntamento alle 16.00 su Canale 5.

31 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Belen Rodriguez, Instagram

Smentite tutte le voci su una possibile crisi con Andrea Iannone, Belen Rodriguez oggi pomeriggio si racconterà a Verissimo, dove incontrerà Silvia Toffanin per parlare di lavoro, di famiglia e della sua chiacchieratissima storia d'amore con Andrea Iannone. I due fidanzatini, infatti, a due anni dal colpo di fulmine sono sempre più uniti, tanto che, di recente, l'attenzione del gossip si è spostata principalmente sugli altri componenti della famiglia Rodriguez, in particolare i genitori Veronica e Gustavo. Belen, di conseguenza, si è ritrovata a fronteggiare le sempre più insistenti voci che sui social vedevano ormai i suoi genitori in crisi, voci smentite dai diretti interessati negli ultimi giorni, con una serie di condivisioni su Instagram. Di questo e di tanto altro si parlerà questa sera nel corso del talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, dove Belen, in compagnia di Cecilia e di sua madre Veronica Cozzani, avrà la possibilità ripercorrere tutte le sfumature questa vicenda e di parlare anche della salute cagionevole della sua amata nonna paterna, causa dell'improvvisa partenza di Gustavo Rodriguez per l'Argentina.

JEREMIAS SI APPISOLA SUL SUO LETTO, LEI SI VENDICA: VIDEO

Con l'ingresso di Jeremias e Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip 2, Belen ha iniziato a condividere la sua popolarità con i suoi fratelli minori. I tre, infatti, sono ormai inseparabili e, assieme ai rispettivi partner, formano una vera e propria famiglia allargata. Fra serate in compagnia, video rubati e scherzi di ogni tipo, i fratelli Rodriguez continuano a conquistare giorno dopo giorno i loro numerosissimi follower, così come è successo con un recente filmato apparso sulle Storie di Belen che ritrae Jeremias intento a schiacciare un insolito pisolino. Al suo ritorno a casa, infatti, la showgirl ha trovato ad attenderla sul suo letto il fratello minore completamente addormentato e, per vendicarsi, ha deciso di filmare con una divertente clip tutti i rumori emessi dal suo respiro. Non soddisfatta, ha poi escogitato un modo per dissuadere suo fratello dall'appisolarsi nuovamente sul suo letto ed è così che hanno fatto il loro ingresso in camera Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia, e Andrea Iannone, che hanno messo fine al sonnellino dell'ex gieffino rumoreggiando con pentole e coperchi.

