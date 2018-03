BLADE RUNNER/ Su Iris il film con Harrison Ford e Brion James (oggi, 31 marzo 2018)

Blade runner, il film in onda su Iris oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Harrison Ford, Brion James e Joanna Cassidy, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.

31 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST HARRISON FORD

Blade runner, il film in onda su Iris oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 21,00. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di un grande personaggio del cinema statunitense come Ridley Scott, a interpretare il personaggio principale di Rick Deckard, troviamo lo straordinario ed allora giovanissimo Harrison Ford. Al suo fianco invece, recitano altri grandi interpreti del panorama cinematografico a stelle e strisce come Brion James, Joanna Cassidy, Edward James Olmos e Sean Young. Si tratta di una grande produzione americana che trae ispirazione da Il cacciatore di androidi, racconto ideato nel 1968 da Philip Dick. Gran parte della trama è ambientata nel 2019, anno mondo da androidi ed esseri umani. Nonostante il box office non abbia premiato la pellicola diretta da Ridley Scott, soprattutto negli Stati Uniti, Blade runner è diventata una pellicola cult degli anni 80. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BLADE RUNNER, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Siamo nel 2019 e le potenti tecnologie messe a disposizione da ricerche e studi antropologici e scientifici hanno reso possibile la creazione di cloni che, sotto forma di androidi, vengono impiegati come forza lavoro per svolgere le mansioni più dure e degradanti. Sei androidi, uno degli ultimi modelli realizzati dalla Tyreel Corporation riescono a raggiungere Los Angeles intenzionati a incontrare di persona il dottor Tyrell. Due di loro vengono uccisi, mentre gli altri quattro, guidati da Roy Batty, riescono a fuggire e a darsi alla macchia. La loro fuga mette a repentaglio la sicurezza nazionale rendendo necessario un intervento importante ad opera della squadra speciale denominata Blade runner, capitanata da Rick Deckard, al quale viene affidato il delicato compito di catturare i quattro fuggitivi.

