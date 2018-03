Ballando con le stelle 2018/ Diretta e ospiti: Rocio Munoz Morales e Raoul Bova ballerini per una notte

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 31 marzo con la quarta puntata: Rocio Munoz morales e Raoul Bova saranno i ballerini per una notte.

31 marzo 2018

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 31 marzo, alle 20.35 su Raiuno con la quarta puntata. Sarà una puntata particolare per Milly Carlucci che tornerà in onda dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi. Pur con un grande dolore nel cuore e non avendone nessuna voglia, Milly Carlucci condurrà regolarmente la quarta puntata accanto a Paolo Belli. Nel corso della serata non mancheranno le incursioni di Robozao e della sua danza, diventati un appuntamento fisso per il pubblico di Raiuno. A giudicare le esibizioni delle coppie in gara sarà la giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. A bordo campo, nel ruolo di commentatori, ci saranno Sandro Mayer e Roberta Bruzzone.

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES BALLERINI PER UNA NOTTE

Ballerini per una notte della quarta puntata di Ballando con le stelle 2018 saranno Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, coppia nella vita. Modella e attrice, Rocio è diventata nota al pubblico italiano partecipando al film di Paolo Genovese Immaturi – Il viaggio sul cui set è avvenuto l’incontro con Raoul Bova. E’ stata anche valletta del primo Festival di Sanremo di Carlo Conti accanto ad Emma Marrone e Arisa e successivamente è stata la protagonista della fiction di Raiuno, Un passo dal cielo. Raoul Bova, invece, è uno degli attori italiani più amati sia del cinema che della fiction. I due formano da tempo una coppia anche nella vita e hanno una figlia, Luna, diventata il centro delle loro vite.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, LE COPPIE IN GARA

Dopo le eliminazioni delle coppie formate da Don Diamont e Hanna Karttunnen, Stefania Rocca e Marcello Nuzi che potrebbero tornare in gara con il ripescaggio che avverrà tra qualche settimana, questa sera, sulla pista dell’Auditorium della Rai del Foro Italico saranno Akash Kumar e Veera Kinnunen; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi e Samuel Peron; Amedeo Minghi e Samanta Togni; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Cristina e Luca Favilla; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Quale sarà la nuova coppia eliminata? A deciderlo sarà come sempre il pubblico attraverso il televoto.

