C’è posta per te/ Le storie, diretta e ospiti: Gerry Scotti, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo (30 Marzo)

C'è posta per te, storie, diretta e ospiti: Gerry Scotti, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo protagonisti dell'ultima puntata del programma di Maria De Filippi.

31 marzo 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te

Ultimo appuntamento della stagione di C’è posta per te. Oggi, sabato 31 marzo, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce l’ultima puntata dello show principe del sabato sera. Questa sera si conclude una stagione da record per il programma di canale 5 che ha vinto ogni settimana la sfida degli ascolti anche con la concorrenza di Ballando con le stelle 2018. La scorsa puntata, infatti, è stata 5.384.000 spettatori pari al 27.5% di share contro i 4.222.000 spettatori pari al 18% di share di Ballando con le stelle 2018. Maria De Filippi si conferma essere la regina degli ascolti. C’è posta per te, infatti, giunta alla ventunesima edizione, non conosce crisi e, per l’ultima puntata, punta a ripetere il successo delle precedenti puntate.

C’E’ POSTA PER TE, GLI OSPITI DEL 31 MARZO

I protagonisti dell’ultima puntata della stagione di C’è posta te saranno le persone comuni che cercheranno di recuperare un rapporto perso con un parente, un amico o di salvare una storia d’amore. Dopo i grandi ospiti delle precedenti puntate come Patrick Dempsey, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Luca Argentero, Emma Marrone, Giorgia, Giulia Michelini, Marco Bocci e Laura Chiatti, Belen Rodriguez e Andrea Iannone, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio e Luciana Littizzetto, anche nell’ultima puntata ci saranno grandi ospiti. Il protagonista della prima sorpresa sarà Gerry Scotti che regalerà un momento speciale al protagonista di una storia e non nasconderà la sua emozione. Protagonisti della seconda sorpresa, poi, saranno due degli chef più famosi della televisione italiana ovvero Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo.

SALTA IL MEGLIO DI…

Non ci sarà nessuna puntata dedicata alle migliori storie della stagione di C’è posta per te. Quella di questa sera, infatti, sarà l’ultima puntata della stagione con nuove ed emozionanti storie. Da sabato 7 aprile, però, protagonista della prima serata di canale 5, sarà sempre Maria De Filippi che tornerà in onda con il serale di Amici 17. Il pubblico di c’è posta per te, però, può considerarsi soddisfatto. Sono state undici le puntate trasmesse nella stagione e tutte hanno emozionato i telespettatori con le sorprese della gente comune. Visto il grandissimo successo ottenuto, C’è posta per te tornerà in onda la prossima stagione con tante nuove storie e tante nuove emozioni.

