CECILIA RODRIGUEZ / Teresanna Pugliese attacca: "Non è mai stata carina nei miei confronti" (Verissimo)

Cecilia Rodriguez sarà fra gli ospiti dell'appuntamento pomeridiano di Verissimo con Belen e con la madre Veronica Cozzani. Replicherà alle parole di Teresanna?

31 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Non si sa ancora se oggi pomeriggio a Verissimo Cecilia Rodriguez avrà la possibilità di replicare alle parole al vetriolo che le ha riservato Teresanna Pugliese, protagonista di una recente intervista pubblicata da Uomini e Donne Magazine. L'ex tronista, infatti, ha accusato la sorella di Belen di essersi inserita in una crepa del suo rapporto con Francesco Monte, approfittando di una pausa di riflessione che lei gli aveva chiesto per riflettere: in quei giorni, rivela Teresanna Pugliese, "lui vola a Formentera e sui giornali lo ritrovo con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Ho sofferto, lo ammetto. A volte le donne lasciano per essere riconquistate. Non è andata come immaginavo. Questa cosa mi ha segnato, affondato". E sulla rivale che in breve tempo ha preso il suo posto non ha dubbi: "Cecilia non è mai stata carina nei miei confronti. Ma andiamo oltre...". Non c'è pace, quindi, per Cecilia Rodriguez, che anche a distanza di molti mesi dalla sua rottura con Francesco Monte, continua a fare i conti con una storia d'amore che è ormai un lontano ricordo.

IL "CLAN" RODRIGUEZ AL COMPLETO? SPUNTA UN DETTAGLIO IN UNA FOTO

Fra gli ospiti dell'appuntamento odierno di Verissimo ci sarà Cecilia Rodriguez, che tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi alla luce dei primi mesi al fianco di Ignazio Moser. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2, però, questa sera non sarà accompagnata dalla sua dolce metà: porterà con sé la sua celebre sorella e la sua amatissima madre Veronica Cozzani. Il lato femminile del “clan” Rodriguez, quindi, oggi pomeriggio si ritroverà nel salotto di Silvia Toffanin, dove si parlerà di lavoro, amore, ma soprattutto famiglia. Qualche ora fa, in vista della registrazione della puntata, Cecilia Rodriguez ha dato appuntamento a tutti i suoi fan, condividendo sulle Storie di Instagram uno scatto direttamente dai camerini degli studi di Mediaset, dove è possibile scorgere anche mamma Veronica Cozzani intenta a armeggiare sul suo dispositivo mobile. Nell'immagine si intravede inoltre una presenza maschile intenta a cambiarsi, ma non è ancora chiaro se si tratti o meno del suo fratello maggiore Jeremias. Il rampollo di casa Rodriguez questa sera farà le veci di Ignazio Moser?

