CRISTINA PARODI VS BARBARA D'URSO / "Domenica In è un flop? Una televisione urlata non la saprei fare"

Cristina Parodi difende la sua Domenica In dalle critiche e lancia una frecciatina alla rivale Barbara d'Urso e a quella che definisce una televisione 'urlata'.

31 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Cristina e Benedetta Parodi

Cristina Parodi e la sua Domenica In continuano ad essere oggetto di critiche per gli ascolti non certo entusiasmanti. Fin dalla prima puntata, la trasmissione domenicale di Rai 1 si è fermata ben al di sotto dei dati Auditel di Domenica Live, condotta da Barbara d'Urso su Canale 5. Negli ultimi mesi ci sono stati vari tentativi della televisione di Stato di risollevare le sorti del programma, con dati Auditel che non sono cambiati in modo evidente. Eppure la sua conduttrice Cristina Parodi non sembra intenzionata ad ingoiare il boccone amaro senza dire la sua, lanciando anche una chiara frecciatina a Barbara d'Urso, in onda alla stessa ora su Canale 5. L'occasione per dire la sua a questa rivalità che tiene banco dallo scorso autunno è stata un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna dalla stessa Parodi. A suo dire, i due programmi non possono essere paragonati in quanto hanno degli obiettivi completamente diversi".

CRISTINA PARODI E L'ATTACCO A BARBARA D'URSO

Cristina Parodi, intervistata dal settimanale Diva e Donna, ha spiegato le ragioni dello share diverso di Domenica In e Domenica Live: "Se la mettiamo sugli ascolti, a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede. Certo, dall'altra parte, su Canale 5, la d'Urso viaggia con uno share ben diverso. Ma lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format… detto che io, una tv urlata, non saprei nemmeno farla". Nella stessa intervista, la giornalista di Rai 1 ha anche spiegato le ragioni che hanno portato la separazione dalla sorella Cristina, con la quale aveva iniziato l'avventura a Domenica In: "L'idea di fare un programma insieme ci aveva entusiasmato. Dopo un po’ ci siamo però accorte che qualcosa non funzionava. Probabilmente Benedetta aveva e ha un pubblico diverso. Così siamo corsi al riparo. Ma, di sicuro, non abbiamo litigato".

