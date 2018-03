Carolyn Smith/ Nadia Toffa, "oscurata" dalla presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle

Carolyn Smith presiede la giuria di Ballando con le Stelle. Nella scorsa settimana insieme ad Anastacia tira fuori tutto il coraggio e la positività nella lotta contro il cancro.

31 marzo 2018 Francesca Pasquale

Carolyn Smith a Ballando con le Stelle

Carolyn Smith capitanerà la giuria di Ballando con le Stelle che si appresta anche questa sera a valutare le perfomance delle coppie in gara in questa edizione 2018. Nella scorsa settimana il volto storico della trasmissione di Milly Carlucci è stata protagonista di una profonda riflessione e celebrazione della vita. Ospite della serata come ballerina per una notte era l’energica cantante americana Anastacia. Le due hanno molto in comune. Entrambe hanno deciso di vivere la propria malattia senza alcuna vergogna svelando ciò che sta accadendo loro. Sia Carolyn Smith che Anastasia sono due combattenti perché entrambe stanno condividendo una dolorosa battaglia, quella contro il cancro. Come aveva fatto la coreografa scozzese poco prima dell’inizio di questa edizione di Ballando con le Stelle, anche Anastacia nei giorni scorsi ha annunciato di aver dovuto riprendere le terapie perché il cancro era tornato. Ricordiamo che Anastacia si è ammalata di tumore ben due volte, subendo nel 2013 una doppia mastectomia. Di fronte alla celebrazione della vita che Anastacia ha voluto fare sulla pista di Ballando con le Stelle con la sua Rumba scatenata, Carolyn Smith ne ha apprezzato le doti postando sul suo account Instagram l’abbraccio con la popstar americana e scrivendo: “GRAZIE!!! Onore alle donne. Onore al rosa. Onore alle nostre battaglie senza vergogna. Un abbraccio a tutti i combattenti”.

CAROLYN SMITH AL CENTRO DI UNA PESANTE DISCUSSIONE TRA NADIA TOFFA E UN FOLLOWER

Proprio per la sua battaglia contro il cancro, Carolyn Smith è finita al centro di una pesante discussione tra la Iena Nadia Toffa e una sua follower. Innanzitutto ricordiamo che Nadia Toffa è stata colpita lo scorso mese di dicembre da un malore, campanello d’allarme di un problema molto più serio, il cancro. Tuttavia dopo l’operazione e due mesi di terapia, Nadia Toffa ha deciso di tornare al timone delle Iene dove ha parlato apertamente al pubblico del suo problema di salute, affermando di averlo superato e di dover sempre affrontare la vita e i problemi con il giusto sorriso. Tuttavia in questi giorni, la Iena è finita sotto il mirino di alcuni suoi follower che non hanno apprezzato il tema della sua malattia dicendole di essere stata bugiarda dall’inizio, a differenza proprio di Carolyn Smith la quale agli occhi di chi frequenta i social ma non solo è apparsa subito sincera anche quando ha avuto dei forti momenti di debolezza, tipici della malattia e delle estenuanti terapie farmacologiche. Se Nadia Toffa ha risposto alla commentatrice chiedendo in qualche modo rispetto per le sue scelte, lo stesso non ha fatto Carolyn Smith alla quale però non può che fa piacere essere di esempio e di aiuto a quanti stanno combattendo come lei contro questa terribile malattia.

