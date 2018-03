Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Si confermano la coppia da battere (Ballando con le stelle)

A Ballando con le stelle, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli stanno raccogliendo solo consensi e al momento sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale.

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli rappresentano una delle coppie più forti di Ballando con le Stelle 2018. Nell'ultima puntata li abbiamo visti impegnati in un Quick Step sulle note di Volare, il celebre brano di Domenico Modugno del 1958. La coreografia li ha visti nelle vesti di un pilota e di una hostess, pronti a partire verso una nuova meta. Anche in questo caso, come nelle precedenti puntate, Bocci e la Tripoli hanno puntato tutto sui passi veloci e sui ritmi serrati, sfoggiando una padronanza nel ballo tale da far scattare subito l'applauso fra i presenti in studio. Il forte apprezzamento per la coppia è stato visibile fin dal suo debutto, quando Bocci ha fatto sognare il pubblico italiano con un Tango degno di nota. Nella terza puntata però l'attore e la ballerina professionista hanno dimostrato di aver migliorato ulteriormente la propria presenza in pista, esibendosi in un ballo dalla tecnica quasi perfetta e invidiabile dagli altri concorrenti. Di sicuro le altre coppie in gara devono guardarsi le spalle da Bocci e Tripoli, che potrebbero riservare ancora delle sorprese.

COSÌ NELL'ULTIMA PUNTATA

Impossibile che il verdetto per Cesare Bocci e Alessandra Tripoli non fosse più che positivo: il gradimento è stato manifestato da tutti i giudici di Ballando con le Stelle 2018. Prima fra tutti la Presidentessa Carolyn Smith, che ha suggerito all'attore di dedicarsi al musical e non solo alla recitazione. La professionalità con cui Bocci è riuscito ad attirare su di sé i riflettori del talent è degna di un ballerino dalla lunga esperienza, secondo la Smith, per questo non ha potuto far altro che applaudire al suo forte impegno. Fabio Canino ha invece notato che la gomitata che la ballerina ha dato al concorrente durante l'esibizione è stata attutita con estrema professionalità da Bocci, tanto da non lasciar trasparire troppo l'errore. Per Guillermo Mariotto invece la coreografia non era all'altezza di quelle precedenti, tanto che ha manifestato una leggera delusione. Il punteggio totale ottenuto dalla coppia è comunque 39, fra i più alti della puntata. Smith, Canino e Selvaggia Lucarelli hanno infatti assegnato alla coppia un 8 pieno, che è sceso a 7 per Mariotto.

CERARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI: LA COPPIA FAVORITA PER LA VITTORIA FINALE?

Ballando con le Stelle 2018 potrebbe tranquillamente consacrare alla vittoria Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, che continuano a dimostrare di fare scintille. Non si tratta solo di bravura per quanto riguarda il ballo, ma anche di quella forte sintonia che i giudici hanno notato fin dal loro debutto. A poche puntate di distanza dal primo appuntamento, Bocci e Tripoli sono riusciti a creare un legame fra loro degno di nota, che si traduce poi in una forte sinergia in pista. Il concorrente deve tuttavia guardarsi le spalle da Gessica Notaro, attualmente la più in vista di quest'edizione del talent. Alla lunga potrebbe infatti subire uno stop nella gara, riuscendo a non affinare ulteriormente la tecnica. Potremmo vedere questa sera Bocci e Tripoli alle prese con un ballo lento? Sarebbe l'ideale e differente da quanto abbiamo visto finora, ma sembra che Bocci sia più diretto verso ritmi più veloci, come dimostra un video pubblicato dalla ballerina sul proprio profilo Instagram. Clicca qui per vedere il video di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli.

