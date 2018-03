Chiara Ferragni, "10 days postpartum"/ La perfetta forma dopo la nascita di Leone: complimenti e critiche

31 marzo 2018 Valentina Gambino

Chiara Ferragni

Appena dieci giorni dal parto e Chiara Ferragni compare in splendida forma. Dopo la nascita del piccolo Leone, il primo figlio avuto dal compagno, il rapper milanese Fedez, la bionda sta riconquistando una perfetta linea. "10 days postpartum", scrive l'imprenditrice digitale che si presenta agli estimatori su Instagram con un fisico perfetto. Leone è nato lo scorso 19 marzo e da allora l’influencer da 12 milioni di follower ha voluto raccontare passo dopo passo i primi giorni da mamma. Dalla prima uscita, alla prima visita dal pediatra e l’incontro con i nonni e la zia Valentina, sorella minore di lei, volata a Los Angeles con il fidanzato e il cagnolino Pablo. Nelle Stories della Ferragni, compare spesso anche Matilda, l’inseparabile cagnolino tanto geloso del piccolo Leo.

Chiara Ferragni in perfetta forma dopo la nascita di Leone

Chiara Ferragni dopo i primi giorni di pausa, adesso è tornata a pieno regime su Instagram, condividendo fotografie da sola ed anche insieme alla sua famiglia. La fashion blogger continua a ricevere numerosi like e commenti da parte degli estimatori. Molti complimenti ma anche qualche critica ed infatti, dopo la gravidanza il tema “aspetto fisico” per le donne è sempre molto delicato. Per alcune follower, la Ferragni si sta esibendo troppo, specie per quanto riguarda il piccolo Leone, visto che proprio Fedez, ha recentemente parlato di privacy. Naturalmente Chiara non replica alle accuse ma continua serenamente a postare e portare avanti il suo lavoro. Del resto, la sua filosofia è sempre stata: “Posto tutto ciò che mi fa sentire bene e felice”.

