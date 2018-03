Commissione Esterna, serale Amici 17/ Da Alessandra Amoroso a Ermal Meta: svelati tutti i nomi

Svelata la Commissione Esterna del serale Amici 17. I nomi sono: Giulia Michelini, Heather Parisi, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Marco Bocci e Simona Ventura!

31 marzo 2018 Anna Montesano

Amici 17

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi svela finalmente l'intera commissione esterna di questa edizione del serale. La scorsa settimana, la conduttrice ha finalmente annunciato i primi nomi che faranno parte non di una giuria, come gli scorsi anni, bensì di una commissione esterna che andrà a giudicare separatamente dal resto gli allievi delle due squadre e che sarà infatti distinta dalla commissione interna composta dai professori. Ma partiamo col svelare che i primi nomi annunciati da Maria De Filippi ad Amici 17: il primo in assoluto è quello di Heather Parisi, ballerina e showgirl famosa a livello mondiale. Altra sorpresa per il pubblico di Amici è il ritorno su Canale 5 di Simona Ventura, che ad Amici è sià stata ma come giudice speciale.

MARCO BOCCI E ALESSANDRA AMOROSO IN COMMISSIONE

Si va avanti con Giulia Michelini, l'amatissima attrice italiana, campionessa di ascolti, che interpreta tra i tanti il famoso personaggio di Rosy Abate. Il nuovo speciale di Amici inizia poi con la conduttrice che svela una figura maschile nella commissione esterna, che è un volto ben noto al pubblico di Amici: Ermal Meta. Il cantante, vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo assieme a Fabrizio Moro, torna dunque in giuria. Si va avanti con una grandissima sorpresa per il pubblico di Amici, perchè lei è stata un'allievba della scuola e il programma lo ha anche vinto: Alessandra Amoroso. Una gioia immensa per la sua Big Family che da anni la vuole al serale. Ultimo dei sei nomi, ma non per importanza, è l'attore Marco Bocci.

