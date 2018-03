Cristina Ich e Luca Favilla/ Riusciranno a stupire di nuovo tutti? (Ballando con le stelle 2018)

A Ballando con le stelle 2018 Cristina Ich e Luca Favilla hanno stupito tutti durante l'ultima puntata di una settimana fa. Riusciranno ancora una volta a ripetersi stasera?

Cristina Ich e Luca Favilla, Ballando con le stelle 2018

Cristina Ich e Luca Favilla sono riusciti a sconvolgere Ballando con le Stelle 2018 durante l'ultima puntata. Li abbiamo visti infatti impegnati in una Salsa scolaresca sulle note di Baby one more time, una hit di Britney Spears. Vestiti come studenti ribelli, i due si sono lanciati in un ballo irriverente e passionale, in cui sono riusciti a mettere in luce tutte le abilità maturate nel corso della loro partecipazione. Ancora una volta è stato facile notare che la coppia abbia delle qualità in più rispetto agli altri concorrenti, proprio per via del loro background. Non sono mancate infatti piroette, prese impossibili ed una forte sintonia che ancora una volta ha portato Luca a lanciarsi in un bacio sulla guancia della bella concorrente moldava. Nonostante queste premesse, ad esibirsi per lo più è stato il ballerino professionista, in un ballo che solitamente invece mette in risalto la donna. Alle spalle, la coppia concorrente ha un 4 da parte di diversi giudici da cui sarà davvero difficile riuscire a risollevarsi.

IL VERDETTO DEI GIUDICI

Qual è stato il verdetto dei giudici di Ballando con le Stelle 2018 per Cristina Ich e Luca Favilla? Per Selvaggia Lucarelli è stato importante sottolineare come il suo precedente 4 fosse più che giustificato e dal suo punto di vista addirittura la concorrente sarebbe riuscita a peggiorare la propria performance. Secondo la giornalista il carattere umorale della moldava influenza fortemente anche la coreografia e la capacità di Luca di poterla gestire in pista. Per Carolyn Smith l'approccio della concorrente invece è degna di nota, anche se l'ultima coreografia l'ha vista sbagliare il tempo in più di un passo. Nonostante questo, la Presidentessa della giuria vede un'eleganza nella concorrente che la rende perfetta per il talent. Un giudizio quindi del tutto contrario a quanto manifestato dalla Lucarelli. Il punteggio finale è stato di 20, fra i più bassi della puntata. Ivan Zazzaroni ha infatti assegnato alla coppia un 5 come la Smith, mentre Ich e Favilla hanno ricevuto un 5 da Fabio Canino ed un doppio 3 da Lucarelli e Mariotto.

UNA PROVA SEMPRE PIÙ DIFFICILE

Ballando con le Stelle 2018 sta diventando sempre più difficile per Cristina Ich e Luca Favilla, che oltre a doversi sfidare in pista devono riuscire a conquistare i giudici in tempi brevi. Solo Carolyn Smith sembra notare un forte potenziale nella loro coppia, mentre altri giudici come Selvaggia Lucarelli rischiano di rimanere ancorati ad un giudizio negativo. Per Luca intanto è evidente come la loro coppia sia riuscita a dimostrare una forte passione anche nell'ultima esibizione, una sintonia che forse va al di là del ballo. Continuano infatti al di fuori del talent i rumors sulla loro unione al di fuori del programma, alimentati anche da quel bacio che Luca ha dato alla concorrente subito dopo l'ultima esibizione. Nel frattempo è il rapporto fra la Ich e la Lucarelli a dover preoccupare maggiormente la coppia, dato che la giornalista potrebbe diventare sempre più spietata.L'unica speranza per ora è che Cristina riesca ad esibirsi in modo più vincente rispetto ad altri concorrenti meno fortunati, come per esempio Nathalie Guetta.

