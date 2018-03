DAVID MATTHEWS, SUOCERO DI PIPPA MIDDLETON / Fermato in Francia con l'accusa di stupro di minore

David Matthews, suocero di Pippa Middleton, è stato fermato a Parigi con l'accusa di stupro di minore. I fatti risalgono a vent'anni fa e sono stati negati dal milionario inglese.

31 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Pippa Middleton e James Matthews

Nuovo grattacapo per la colona reale inglese a poche settimane dalle nozze reali del Principe Harry e della sua fidanzata Meghan Markle. Questa volta è Pippa Middleton, sorella di Kate, ad essere protagonista di giornali e siti web a causa del suocero David Matthews. Secondo quanto riporta il 'Daily Mail', infatti, il padre di James si trovava in vacanza a Parigi dove è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di stupro di minore. I fatti risalirebbero al periodo 1998-99 quando l'uomo soggiornava in Francia e sarebbe stato protagonista del crimine incriminato. Il suocero di Pippa è un ex pilota di auto da corsa ed è proprietario di un lussuosissimo resort nei Caraibi dal 1995, un'occupazione che ha reso la famiglia Matthews estremamente facoltosa. Non è la prima volta che Pippa si trova a dover fare i conti con i parenti del marito James, da lei sposato a maggio dello scorso anno. Anche il cognato Spencer, infatti, le ha spesso causato più di qualche 'rossore' a causa della sua partecipazione a reality show inglese e alla sua assidua presenza in giornali di cronaca rosa.

DAVID MATTHEWS NEGA LE ACCUSE DI STUPRO

David Matthews, suocero di Pippa Middleton, è stato fermato in Francia con l'accusa di stupro di minore. Il fatto, che risale al periodo 1998-1999 è stato reso noto alle forze dell'ordine nel 2017 anche se le formali accuse risalgono allo scorso martedì. Il padre di James si è subito espresso in merito a tali dichiarazioni, affermando di essere completamente estraneo ai fatti. "Accuse false e scandalose", sono state le sue prime parole che però non sono bastate per evitare ulteriori indagini sui fatti risalenti a vent'anni fa. Il 74enne milionario inglese è stato tenuto per 48 ore in custodia ed è poi stato rilasciato, anche se dovrà rispettare categoricamente le condizioni a lui imposte. Ora il giudice avrà sei mesi di tempo per decidere se far cadere ogni accusa o decidere se il suocero di Pippa dovrà finire in carcere.

