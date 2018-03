DELITTI INQUIETANTI/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 31 marzo 2018)

Delitti inquietanti, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal, Bob Gunton, Brian Cox e John Jackson. La trama del film nel dettaglio.

31 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

Delitti inquietanti, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di John Gray e vede protagonista l'immenso Steven Seagal che questa volta interpreta il personaggio del detective Jack Cole. Al suo fianco troviamo Bob Gunton, Brian Cox, John Jackson, Michelle Johnson e Stephen Tobolowsky. Jean Grey, che ha diretto la pellicola è un noto regista televisivo americano che ha contribuito al successo di serie tv molto note anche nel nostro Paese, come Ghost Whisperer, di cui ha diretto 14 episodi e prodotto l'intera serie. Steven Seagal, come spesso accade nella maggior parte dei film che vedono protagonista l'attore americano, ha anche prodotto il film assieme a Julius Nasso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DELITTI INQUIETANTI, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il protagonista della pellicola è il detective Jack Cole che, con grande dedizione e passione per il suo lavoro cerca di fare incetta di criminali nel distretto di polizia di New York. La sua prossima missione lo porta a trasferirsi momentaneamente a Los Angeles dove è chiamato a risolvere un intricato caso. Una lunga serie di omicidi hanno infatti terrorizzato l'intera città. Un omicida seriale sta mettendo a repentaglio la sicurezza dell'intera metropoli gettando il panico tra la popolazione di Los Angeles. Il killer seriale, inoltre, tende ad infliggere sofferenze atroci alle sue vittime, che vengono addirittura Crocifisse dopo essere state eliminate senza pietà. Tra le prime vittime della omicida c'è anche sua moglie. In un primo momento, il detective Jack Cole ed il suo collega del distretto di Los Angeles, il detective Campell, brancoleranno del buio, senza trovare una via d'uscita che possa aiutarli a risolvere il caso. Riuscirà il detective Cole ad assicurare alla giustizia il pericoloso serial killer, facendo finalmente giustizia?

