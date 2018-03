ELEONORA GIORGI E SAMUEL PERON/ Il bonus la "salva", basterà l'impegno per vincere? (Ballando con le stelle)

Eleonora Giorgi e Samuel Peron ritornano sulla pista di Ballando con le Stelle ripartendo dal primo posto della scorsa settimana, ottenuto grazie a 50 punti di bonus.

31 marzo 2018 Francesca Pasquale

Eleonora Giorgi e Samuel Peron a Ballando con le stelle

Tra poche ore la celebre attrice Eleonora Giorgi accompagnata dal ballerino Samuel Peron, si cimenterà nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2018. Una coppia che in queste prime puntate ha stentato e non poco, tuttavia riuscendo sempre e comunque a cavarsela egregiamente anche grazie all’aiuto del pubblico. Da sottolineare come la cifra tecnica dell’attrice italiana è in crescita come del resto lo è anche il feeling venutosi a creare con il proprio partner sulla pista da ballo di Rai 1. Infatti, se si analizzano i meri dati numeri la coppia Giorgi – Peron è passata dai 18 punti della prima puntata con tanto di sconfitta nello spareggio contro il duo Kumar – Kinnunen ai 20 punti che sono stati ottenuti nella puntata dello scorso sabato. Piccoli miglioramenti che però confermano il grande impegno che la Giorgi sta mettendo in questa sua nuova avventura televisiva anche se appare, al momento, poco realistico immaginarla nei primi tre posti o quanto meno nella finale. Chissà che non possa smentirci a partire proprio da questa sera.

ELEONORA GIORGI E SAMUEL PERON, PRIMI GRAZIE AL BONUS

Facendo un piccolo salto indietro nel tempo, nella terza puntata di Ballando con le Stelle, Eleonora Giorgi e Samuel Peron seppur presentando una delle peggiori esibizioni di serata (questo quanto meno è stata la valutazione della giuria) sono riusciti a chiudere al primo posto di serata grazie al bonus di ben 50 punti raccolto. I due dopo aver presentato nelle precedenti settimane rispettivamente il Charleston e il Merenque, hanno proposto un tango. Come detto le valutazioni sono state abbastanza basse ed in particolare con i cinque giudici che hanno dimostrato una certa uniformità di giudizio: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno dato 5 punti a testa per un totale di 25. Un punteggio che avrebbe visto la coppia all’ottavo posto con un vantaggio di soli 5 punti sulla coppia penultima in graduatoria composta da Christina Ich e Luca Favilla. Vedremo questa sera, se la Giorgi sarà proporre dei miglioramenti più consistenti.

