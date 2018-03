Edoardo Leo e Margherita Buy/ Al cinema con "Io c'è": tra Ionismo e comicità (Verissimo)

Edoardo Leo e Margherita Buy ospiti nella nuova puntata di Verissimo. I due attori, ospiti di Silvia Toffanin, presentano il loro nuovo film "Io c'è"

31 marzo 2018 Anna Montesano

Edoardo Leo e Margherita Buy, locandina Io C'è

Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo ci sono due grandi e amati attori del cinema italiano: Margherita Buy ed Edoardo Leo. Silvia Toffanin ospita in studio i protagonisti di "Io c'è", film al cinema dal 29 marzo, del quale i due attori sveleranno aneddoti e particolari. L'attore, di recente intervistato su Radio 105, ha però anticipato qualche dettaglio della pellicola, che parte dall'invenzione di una nuova religione: lo Ionismo. "Veniamo da un anno e mezzo di scrittura, preparazione e prove e quando arriva il momento dell'uscita del film è normale provare agitazione" racconta Leo "Nella nostra religione, l'uomo e la donna sono pari", aggiunge l'attore, "inoltre tra i divieti c'è quello di mangiare il tofu!". Insomma, un film che divertirà e non poco il pubblico.

Margherita Buy pronta alle "conseguenze" del nuovo film

Grande protagonista anche Margherita Buy che, di recente è stata intervistata dal Corriere della Sera, ha ammesso di essere approdata ala recitazione per caso, visto che il suo sogno era quello di diventare una tennista professionista. Invece è oggi una delle attrici più amate: «Io sono competitiva, quando entro tra i finalisti voglio vincere: i premi non bastano mai. Rimpiango ancora quel David dato a un’altra...» ammette la protagonista del film «Io c’è» di Alessandro che esce giovedì 29 marzo. E sulla pellicola, che con ironia e leggerezza tratta un tema «complicato» come la religione, dichiara: «Mi piace l’idea di mettermi in mezzo alle polemiche che speriamo solleverà questa pellicola».

