Enzo Iacchetti/ Video, la grave malattia del figlio Martino: "Papà non mi mai lasciato solo" (Verissimo)

Enzo Iacchetti a Verissimo: dal teatro al salotto di Silvia Toffanin per ripercorrere le tappe della sua carriera. Le ultime notizie sul conduttore e attore tanto amato dal pubblico

31 marzo 2018 Silvana Palazzo

Enzo Iacchetti a Verissimo

Enzo Iacchetti torna a Verissimo per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera. Il celebre conduttore sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata del talk show di Canale 5. Nelle ultime settimane è stato impegnato a teatro con Libera nos Domine, uno spettacolo con il quale ha mostrato una veste poco conosciuta di sé. Il nuovo lavoro dell’attore cremonese è in stile Teatro Canzone, quindi si è distanziato dal cabaret e dagli ultimi progetti teatrali. Solo in scena ma con l’aiuto di effetti speciali coinvolgenti, Iacchetti affronta con ironia la sua prigionia nell’attualità. Prova a liberarsi dai dubbi che lo tormentano su progresso, amore, amicizia e religione, proponendo al pubblico un’ipotesi di rivoluzione. Chissà se a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Enzo Iacchetti parlerà di questo nuovo percorso professionale che ha intrapreso e che gli sta dando ragione…

ENZO IACCHETTI A VERISSIMO: L'INTERVISTA COMMOVENTE COL FIGLIO

Non è la prima volta che Enzo Iacchetti partecipa ad una puntata di Verissimo. Poco più di due anni fa fece commuovere il pubblico del talk show di Silvia Toffanin parlando del figlio Martino. Dai 16 ai 22 anni ha avuto problemi e la famiglia ha girato il mondo per curare la sua terribile malattia. «Alla fine l’abbiamo trovato il medico giusto e ora siamo qui. Lui ha passato degli anni difficilissimi ed è stato molto bravo». Il ragazzo superò l’emozione per ringraziare i suoi genitori: «La mia famiglia davanti ai problemi che ho avuto non mi mai lasciato solo». Un bel rapporto quello tra Enzo e suo figlio: «Ho fatto il mammo per 4 anni, quando lui è nato io non lavoravo. È stato il grande amore della mia vita e lo sarà sempre: è un bravo ragazzo». Un altro momento toccante fu quando il figlio di Enzo Iacchetti cantò e suonò con la chitarra “Tu che sei nata dove c’è il sole” di Concato. Clicca qui per rivedere questa puntata.

