FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Video, l'invito nella villa del Boss delle Cerimonie: "È nato un principino"

Fedez e Chiara Ferragni sono stati invitati nel castello de Il Boss delle cerimonie, per festeggiare la nascita del loro 'principino' Leone. Ecco la richiesta.

31 marzo 2018 Annalisa Dorigo

La nascita del piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, continua ad essere un evento mediatico seguitissimo sui social network e dalla riviste di gossip. Il piccolo, venuto al mondo poco più di una settimana fa, può vantare di varie fanpages a lui dedicate e non passa giorno in cui mamma e papà non postino una nuova sua foto nei profili Instagram di entrambi. Ma il lieto evento è stato anche oggetto di interesse di una trasmissione televisiva, che noi italiani conosciamo in quanto va in onda da anni sul canale Real Time. Si tratta di Boss delle Cerimonie, il programma che continua anche dopo la morte di Don Antonio grazie ai suoi famigliari che continuano a portare avanti la tradizione di cerimonie eccentriche e molto costose. E proprio la figlia Imma Polese, insieme al marito Matteo Giordano, hanno invitato Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone nel loro Castello per celebrare il grande evento.

L'invito del Boss delle Cerimonie a Fedez e Chiara Ferragni

"Ora che è nato un principino, dobbiamo festeggiare", è con queste parole che Imma Polese, figlia di Don Antonio, ha spedito un invito social a Fedez e Chiara Ferragni, chiedendo loro di recarsi nel castello della Sonrisa, location in cui celebrano eventi a dir poco appariscenti. Tale richiesta è stata associata ad un video nel quale sono stati ripercorsi i più bei momenti della storia d'amore della coppia, associati in sottofondo al rap di Antonio Jr, il nipote del Boss scomparso (Clicca qui per vedere il video pubblicato nella pagina ufficiale di RealTime). Tale invito potrebbe portare ad una puntata speciale della trasmissione televisiva Il Boss delle Cerimonie, anche se per il momento non è stata ufficialmente accettata dalla coppia più chiacchierata del gossip italiano. Ma considerando la loro presenza in video è difficile pensare ad un rifiuto...

