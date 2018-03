Francesca Michielin/ 2640 è l’ultimo CD: “Per il mio nuovo viaggio ho cambiato modo di scrivere” (Verissimo)

Francesca Michielin ospite a Verissimo, 2640 è il suo l’ultimo CD: “Per il mio nuovo viaggio ho cambiato modo di scrivere”, la cantante si confida con Silvia Toffanin su Canale 5.

31 marzo 2018

Francesca Michielin sarà ospite questo pomeriggio del salotto di Verissimo, il programma del sabato condotto da Silvia Toffanin sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nonostante la giovane età, l'artista sta regalando al pubblico delle preziose perle musicali che l'hanno fatta arrivare in pochissimo tempo, tra i volti più interessanti e rappresentativi della musica italiana. Lo scorso 29 marzo, l'artista ha avuto modo di rilasciare una intervista ad Umbria24, in occasione della sua data a Perugia (il 5 marzo). "Questo mio nuovo viaggio si percepisce sia a livello sonoro che a livello cromatico, tra comunicazione, ascolto e immaginazione, tra vulcano, mare e montagna, tra rosso, blu e verde", queste le "pulsioni" del suo ultimo lavoro discografico dal titolo 2640. Il suo nuovo tour 2018 è partito il 17 marzo scorso dal Fabrique di Milano e proseguirà proprio stasera con la nuova data a Catania per poi spostarsi (come scritto prima) anche a Perugia il 5 aprile e Maglie il 7.

Sicuramente anche con Silvia Toffanin, Francesca Michielin avrà modo di raccontare il suo nuovo lavoro, usando le stesse parole già usate durante la sua lunga intervista ai microfoni di Umbria24, dove ha raccontato di aver cambiato anche modo di scrivere. “Il disco – racconta Michielin – è nato in maniera abbastanza istintiva, senza che sia stato forzato questo gioco di incastri e tutto è molto organico. Dopo che avevo messo tutte le canzoni sul tavolo mi sono accorta di queste tre pulsioni differenti perché le avevo utilizzate proprio per parlare di quello che volevo dire. Io sono nata in un posto con una montagna gigantesca alle spalle e ho sempre voluto immaginare quello che non vedevo oltre. Poi il mare che è presente come concetto di ascolto. Inoltre c’è il vulcano, che per me è esplosione, comunicazione. Ed in questo disco c’è stata una mia rivoluzione comunicativa visto che ho cambiato modo di scrivere”. La giovane musicista è anche autrice di ben undici brani del disco (in totale sono tredici) ma per la sua stesura, ha voluto collaborare anche con interessantissimi nomi della musica come Calcutta, Cosmo e Tommaso Paradiso, “È nato tutto in modo molto vero e non forzato ed i brani scritti con loro sono dei regali veri e propri”.

