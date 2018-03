Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina/ Riusciranno a migliorare le già eccellenti esibizioni? (Ballando)

Francisco Porcella e la ballerina Anastasia Kuzmina nella quarta puntata di Ballando con il non semplice obiettivo di migliorare i 46 punti raccolti la scorsa settimana.

31 marzo 2018 Francesca Pasquale

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Continua l’avventura a Ballando con le stelle 2018 per il surfista italo –americano Francisco Porcella. Infatti, nella quarta puntata del talent show presentato su Rai 1 da Milly Carlucci il giovane Porcella, figlio di una infermiera americana e di un giornalista sportivo italiano, sarà nuovamente in pista al fianco della bravissima ballerina Anastasia Kuzmina. Una coppia che si sta comportando decisamente bene riuscendo ad offrire delle performance che hanno soddisfatto in pieno i cinque giudici del talent di casa Rai. Inoltre, le loro prestazioni sono in fase di grande miglioramento in quanto nella prima puntata Porcella e la Kuzmina hanno saputo raccogliere ben 39 punti mentre sia nella seconda che nella terza si sono spinti fino all’ottimale punteggio. Fino a questo momento non è arrivata ancora la vittoria di serata per via del voto del pubblico a casa, che notoriamente indirizza le proprie attenzioni maggiormente verso i concorrenti più simpatici rispetto ai propri gusti e canoni.

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA, BISSATI I 46 PUNTI DELLA SCORSA SETTIMANA

La coppia composta dal surfista italo – americano Francisco Porcella e dalla ballerina professionista Anastasia Kuzmina, nella terza puntata di Ballando con le stelle trasmessa lo scorso sabato 24 marzo, si è esibita in un bellissimo Charleston. Una performance che ha rasentato la perfezione come del resto hanno testimoniato gli scroscianti applausi del pubblico presente in studio ed i voti più che positivi dati dai vari componenti della giuria. Nello specifico Ivan Zazzaroni ha premiato il duro lavoro settimanale fatto dai due ballerini con un bel 9 trovando d’accordo con la propria disamina anche Selvaggia Lucarelli. Leggermente meno positiva la valutazione di Fabio Canino che si è fermato ad un comunque ottimo 8, mentre Carolyn Smith e Guillermo Mariotto hanno voluto dare il massimo del punteggio spingendosi fino al 10 per un totale di 46 punti che, escludendo i bonus, avrebbe permesso alla coppia di chiudere al secondo posto alle spalle di Gessica Notaro e Stefano Oradei ad un solo punto di distanza.

© Riproduzione Riservata.