Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi 2018: ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda in Honduras. Le ultime notizie sul pugile, attaccato duramente negli ultimi giorni

31 marzo 2018 Silvana Palazzo

È terminata l’avventura di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi. L’ex pugile è stato costretto ad abbandonare il reality show per sempre. I già precari equilibri in Honduras si spezzano con l’addio di un altro naufrago. Il programma non ha fornito la spiegazione relativa alla fine dell’avventura di Franco all’Isola dei Famosi, rimandando la questione ai prossimi appuntamenti con il DayTime, ma non mancano le ipotesi. Sono due in particolare: ritiro o squalifica. Negli ultimi giorni il naufrago si è duramente scontrato con Amaurys Perez e Jonathan Kashanian a causa di alcune incomprensioni. «Ci vediamo fuori quando vuoi tu [...] Vai a cag**e», ha detto Franco Terlizzi al pallanuotista durante una lite furibonda. Questo scontro potrebbe essere alla base dell’addio del pugile? Lo scopriremo molto presto. Di certo c’è che Franco aveva preteso un faccia a faccia con Amaurys perché sarebbe stato accusato di aver detto «infame di me*da», parlando dell’ex gieffino.

Non si è chiusa bene l’avventura di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi 2018. Dopo la puntata di martedì scorso il pugile è apparso molto nervoso. Liti, incomprensioni, cose dette e poi negate davanti alle telecamere hanno fatto precipitare la situazione con gli altri naufraghi. Gli animi si sono scaldati più del dovuto con Amaurys Perez e Jonathan Kashanian, al punto tale che i concorrenti del reality show sono arrivati quasi alle mani. La prima lite furibonda è scoppiata con Jonathan, che ha accusato Franco di essere una persona falsa. Dopo il botta e risposta il pugile ha chiesto scusa, ma poi ha stretto troppo forte la mano dell’altro naufrago quando stavano sancendo la pace e l’ex gieffino si è infastidito. Poi sono stati altri naufraghi a far notare il doppio gioco di Franco, ma il faccia a faccia è degenerato con Amaurys. I due hanno cominciato a urlarsi contro le peggio cose, arrivando a minacciarsi a vicenda. L’ex campione di pallanuoto per evitare lo scontro fisico si è allontanato da Franco urlandogli contro: «Va*****ulo, vai a cagare. Schifoso».

