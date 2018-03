GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Candidata alla vittoria finale? I talento non manca! (Ballando con le stelle)

A Ballando con le stelle Gessica Notaro e Stefano Oradei si posizionano al secondo posto della classifica ottenendo ben tre 10. Il suo messaggio di non smettere mai di sognare.

31 marzo 2018 Francesca Pasquale

Gessica Notaro e Stefano Oradei a Ballando con le stelle

Gessica Notaro è tra i protagonisti di Ballando con le stelle insieme al ballerino professionista Stefano Oradei. Ottima prestazione nell’ultima puntata in cui si è esibita in un emozionante e bellissimo tango ottenendo un caloroso applauso nonché apprezzamenti eccellenti da parte di tutti i giudici. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith le hanno assegnato la votazione massima ed ossia un bel dieci, Guillermo Mariotto invece ha dato loro un bel nove, leggermente più basso il voto di Selvaggia Lucarelli pari invece a 8. La coppia formata da Gessica Notaro e Stefano Oradei si sarebbe potuta posizionare al primo posto, ma grazie ad un bonus di ben 50 punti assegnati a Eleonora Giorgi in coppia con Samuel Peron, è arrivata seconda. Tuttavia si tratta di un bellissima prova che da prova di tutto l’impegno e la passione che Gessica Notaro sta mettendo in questa nuova esperienza. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Gessica Notaro ha spiegato cosa l’ha spinta ad accettare la proposta di partecipare a Ballando con le stelle: “Quando Milly Carlucci mi ha invitato ad entrare nel cast, ho accettato subito perché da sempre sognavo di partecipare proprio a questo programma”.

GESSICA NOTARO: “LE CICATRICI SI STANNO RIDUCENDO E MAGARI LA BELLEZZA RITORNERÀ”

Nella stessa intervista ha parlato della fatica dell’allenamento che lei però adora e che le da la giusta forza per superare tutti i suoi limiti: “La fatica non mi ha mai spaventata. Anzi è uno stimolo a superare i propri limiti e a fare sempre meglio. E poi se non faccio tante cose mi annoio”. Rispetto al messaggio che vuole passi alla televisione in base alla sua esperienza, Gessica Notaro spiega: “Non smettete mai di sognare. Nonostante tutto. Sono i sogni a tenerci in vita. E credete nei miracoli: accadono. Io sono una miracolata. E non è stato tutto merito della mia forza. Quella terribile sera, subito dopo l’aggressione, mi sono messa in ginocchio e ho fatto un voto. ‘Ti prego, prenditi pure la bellezza, ma lasciami la vista. Sono arrivata al Pronto Soccorso e qui mi hanno detto, l’occhio sinistro è perso, il destro è gravissimo. Io oggi non solo ho recuperato la vista all’occhio destro senza operazioni, ma il sinistro sta migliorando. Grazie forse all’attività fisica, al ballo, all’umore, sta reagendo bene e forse riuscirò a fare il trapianto di cornea. Non solo, le cicatrici che ho in viso si stanno riducendo, poco a poco andranno via. E magari anche la bellezza ritornerà. E crederci aiuta”.

