GUSTAVO RODRIGUEZ/ Il padre di Belen smentisce la crisi con Veronica Cozzani: "Mia madre sta male"

Gustavo Rodriguez, assente da giorni dalle foto di famiglia, ha smentito le voci su una crisi con Veronica Cozzani e ha svelato i motivi della sua lontananza

Gustavo e Belen Rodriguez

L'assenza di Gustavo Rodriguez dalle numerose foto di famiglia condivise nelle ultime settimane ha fatto temere il peggio: le apparizioni del padre di Belen, Jeremias e Cecilia, infatti, ultimamente si contano sulle dita di una mano e qualche giorno fa ha smesso di postare aggiornamenti anche sul suo profilo social. A completare il quadro, una serie di indizi raccolti su Instagram, dove i più attenti, esattamente quattro settimane fa, hanno notato un'immagine nostalgica con un pensiero dal sapore malinconico: "Dare le ali ai tuoi bambini è la cosa più importante che puoi raggiungere. Dopo non c’è niente". Molti, di conseguenza, hanno ipotizzato una possibile crisi con Veronica Cozzani, madre dei fratelli Rodriguez, ipotesi avvalorata dalla lunga settimana di silenzio che è seguita al suo post. Ha fatto inoltre rumore la sua misteriosa assenza al compleanno della sua consorte, quando Belen Rodriguez, con la speranza di placare la curiosità dei suoi fan, ha cercato di porre fine al chiacchiericcio con un laconico: "Mia madre non se la sente di rilasciare interviste". C'è davvero aria di crisi fra Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani?

Cosa si cela dietro la lunga assenza di Gustavo Rodriguez sui social? A svelarlo è stato proprio lui, che qualche settimana fa è tornato su Instagram per chiedere ai suoi fan un pizzico di riserbo: "Mia madre sta troppo male un po’ di pietà". Sarebbe questo, quindi, il motivo che avrebbe spinto Gustavo Rodriguez ad allontanarsi dalla sua amatissima famiglia e dai social, un motivo che, secondo quanto si legge su Novella 2000, avrebbe spinto il padre di Belen a volare in questi giorni in Argentina. A scongiurare una volta per tutte la crisi fra i due coniugi Rodriguez, è inoltre l'immagine condivisa da Gustavo di recente su Instagram, dove, ad accompagnare l'immagine di Veronica da ragazza, vi è una didascalia che non lascia spazio ad alcun dubbio: "Tutto è per te, che altro posso dire". Se vi siete persi la dedica d'amore che il padre di Belen Rodriguez ha riservato alla sua consorte, potete cliccare qui.