Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ Tornano in pista dopo il rischio eliminazione (Ballando con le stelle 2018)

A Ballando con le stelle Giaro Giarratana e Lucrezia Lando tornano protagonisti dopo aver sfiorato l'eliminazione e a ver superato un momento difficile con grandi meriti e volontà.

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando rimangono ancora in pista a Ballando con le Stelle 2018. La coppia ha rischiato l'eliminazione durante l'ultima puntata ed ha dovuto affrontare lo spareggio contro Stefania Rocca e Marcello Nuzio, con un risultato più che eccellente: il televoto ha espresso un gradimento del 79% da parte del pubblico. Il loro Jive sulla base di One Day or Another ha conquistato i telespettatori, tanto da premiarli a discapito della coppia rivale. Nella prima parte dell'esibizione li abbiamo visti impegnati invece in un Paso Doble sulle note di Believer di Imagine Dragons. Un brano pop che ha permesso alla coppia di attualizzare ulteriormente il ballo, con una coreografia fra il passionale e il moderno. Nel complesso una coreografia degna di nota, ma che ha convinto a metà Carolyn Smith. La Presidente della giuria infatti ha notato come il concorrente riesca ad esprimersi al meglio con la parte superiore del proprio corpo e molto meno con quella inferiore: in pratica c'è molto da lavorare sui passi.

I GIUDIZI DELLA SETTIMANA SCORSA

Verdetto positivo a Ballando con le Stelle 2018 per Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Carolyn Smith ha consigliato al concorrente di lavorare molto sull'equilibrio e sui passi, dato che spesso lo ha visto sbilanciato all'indietro e con la punta dei piedi all'insù. Un errore tecnico che si potrà correggere facilmente e che alla fine influisce anche con la postura generale di Giaro. Guillermo Mariotto invece ha espresso un forte entusiasmo per la coreografia messa in scena da ballerino e concorrente, soprattutto perchè sono riusciti a trasformare in chiave moderna il Paso Doble. Un ballo che agli occhi del giudice è fra i più atroci della storia della danza, dato che rappresenta la lotta fra toro e torero tipica della corrida. Nessun commento invece dal resto della giuria, che ha comunque apprezzato in silenzio le abilità della coppia. Il verdetto finale è stato infatti di 38 punti, grazie al 7 assegnato da Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli ed un 10 regalato da Mariotto.

NUOVA POSSIBILITÀ SFRUTTATA

Ballando con le Stelle 2018 ha dato una nuova possibilità a Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Nonostante la coppia sia stata fra le migliori della terza puntata, ha rischiato l'eliminazione durante il confronto con Stefania Rocca e Marcello Nuzio. Per Guillermo Mariotto Giaro e Lucrezia rappresentano una novità per il talent, ma sembra che fatichino ancora a decollare. Nel frattempo la Lando chiede ai fan di sostenerli grazie ad un post sui social in cui ha pubblicato un estratto dell'ultima coreografia. Giaro invece ha deciso di dedicare agli ammiratori una frase profonda, a corredo di una foto che lo vede proteso con una mano verso la fotocamera e il simbolo dell'occhio tatuato sul palmo, ben visibile. "A volte ti devi dimenticare di quello che non puoi più recuperare", sottolinea nel suo post, scegliendo di apprezzare invece quello che c'è e la possibilità che il futuro regali anche dell'altro. Pioggia di like, oltre 50 mila, e manifestazioni di affetto da parte del pubblico internazionale. Clicca qui per vedere il post di Giaro Giarratana.

