Grande Fratello 2018/ Anticipazioni: tre fidanzati "vip" nella Casa del GF? Mediaset smentisce, ma…

Grande Fratello 2018, anticipazioni e news della 15esima edizione condotta da Barbara d'Urso: chi entrerà nella Casa più spiata d'Italia? Le primissime indiscrezioni sul cast.

31 marzo 2018 Valentina Gambino

GF 15, ecco chi potrebbe entrare nella Casa

Il Grande Fratello 15 sta per tornare nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Se desideravate il trash come non l’avete mai visto prima, con molta probabilità sarete accontentati. La nuova stagione del programma più spiato d’Italia infatti, sarà condotta da Barbara d’Urso, la conduttrice più pop della televisione italiana. La nostra ruspante Carmelita sa sempre come accontentare il suo pubblico e anche questa nuova edizione, si prospetta già più interessante del previsto. Del resto, se la presentatrice viene spesso accusata di proporre “casi umani” in televisione, lei sotto questo punto di vista ha un pensiero ben preciso in merito. “Io sono convinta di portare in TV quella che è la mia visione della vita: al bar, nei supermercati, c’è la lite, ci sono le tette rifatte cinque volte, c’è chi litiga, chi scherza… Questa è la vita, è gente comune. Io mi diverto a passare dalla politica alla lotta contro la violenza sulle donne, fino al Ken Umano, perché anche questo è interessante. Se il Ken Umano se ne occupa Lo Show dei Record è ok, se se ne occupa la d’Urso è trash. Perché?”, ha precisato di recente intervistata da Paolo Del Debbio durante Quinta Colonna.

Grande Fratello 15, ecco chi potrebbe entrare nella Casa

Nel frattempo, si stanno già tratteggiando i primi contorni del cast della quindicesima edizione del Grande Fratello 2018 in partenza dal prossimo 23 aprile. Nella Casa sarebbero pronti ad entrare dei volti tutt’altro che sconosciuti. Ed infatti, in base alle ultimissime anticipazioni ufficiose emerse in rete, pare proprio che ad entrare in gioco saranno dei fidanzati “famosi”. Ecco perché, secondo BollicineVip, potrebbero mettersi in discussione sotto le telecamere del programma, Luigi Mario Favoloso (fidanzato di Nina Moric), Marco Cucolo (fidanzato di Lory Del Santo) e Matteo Gentilini (ex fidanzato di Paola Di Benedetto). Tutte e tre sarebbero stati contattati da Magnolia per un provino. Inoltre, si è parlato anche di ex gieffini prontissimi a rientrare nella residenza di Cinecittà e tra i primi nomi emersi hanno fatto capolino quelli di Andrea Cerioli, Veronica Ciardi e Guendalina Tavassi. Per quanto riguarda gli opinionisti, si sono già avanzati tre nomi: Mara Maionchi, Platinette e Vladimir Luxuria, chi avrà la meglio? Nel frattempo, tra le pagine di Spy Mediaset ha smentito l’ingresso di personaggi già celebri: “Mediaset smentisce categoricamente di inserire nel cast nomi già noti nel rispetto della tradizione e del programma e per non creare sovrapposizioni con l’edizione Vip”. Sarà vero oppure è un chiaro tentativo di depistaggio? Vedremo…

