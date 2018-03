Isola dei Famosi 2018/ Franco Terlizzi fuori? Naufraghi sotto accusa: "Interessati a cattiverie e scandali"

Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi continua a perdere consensi. Intanto spuntano nuove critiche per i naufraghi: "Sono interessati soltanto a cattiverie e gossip"

31 marzo 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Mai Isola fu più movimentata. In Honduras, i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 stanno vivendo giorni non facili. Quasi 70 i giorni di permanenza e tante le liti degli ultimi giorni, così come tante sono e continuano ad essere le critiche per un'edizione che proprio non riesce a convincere. A perdere molti consensi rispetto all'inizio è soprattutto Franco Terlizzi che, dopo la lite avuta con Amaurys Perez (i due sono arrivati quasi alle mani), cala notevolmente nella "top ten" dei preferiti del pubblico. "Non si può fingere sempre. Dopo settimane in tv, il tuo vero io esce fuori e di Franco si capisce che il simpatico, finto ignorante, è solo un personaggio. Si sta mostrando per quello che è: stratega, pronto a vincere ad ogni costo" si legge tra i commenti dei telespettatori dell'Isola dei Famosi. Un comportamento che potrebbe quindi costare molto a Terlizzi, che sembrava essere un papabile vincitore.

ISOLA DEI FAMOSI, "NAUFRAGHI POCO LEALI E CATTIVI": PARLA UN'EX CONCORRENTE

Ma le critiche verso questa edizione dell'Isola dei Famosi arrivano anche da volti noti dello spettacolo e, precisamente, da ex naufraghi. Anche Malena, concorrente lo scorso anno, muove delle critiche soprattutto al cast ora in Honduras. "Purtroppo quest'anno si è perso il vero spirito del gioco. - dichiara a Vero l'ex naufraga - In passato i naufraghi erano leali, mi spiace che in questa edizione le nomination siano guidate dai sotterfugi. Ora tutto è basato su gossip, cattiverie e scandali". Così conclude: "I concorrenti quest'anno hanno perso di vista che un reality è un gioco, anche per questo preferisco di gran lunga la mia isola, un'esperienza che mi ha permesso che mi ha permesso di fare amicizia con Nancy ed Eva Grimaldi".

