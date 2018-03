Jeremias Rodriguez/ Dopo il "no" a Uomini e Donne pronto a tornare in un programma dopo il Gf Vip? (Verissimo)

Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen dopo l'avventura al Grande Fratello Vip 2017 potrebbe diventare protagonista presto di un altro programma televisivo. (Verissimo)

Jeremias Rodriguez, Verissimo

Jeremias Rodriguez potrebbe presto seguire le orme della sorella Belen e fare un nuovo salto nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, l'unico fratello del clan Rodriguez sembrava aver deciso di allontanarsi dalle scene. Eppure questo pomeriggio, sabato 31 marzo 2018, lo vedremo al fianco della famiglia al completo - tranne il papà, ndr - nella nuova puntata di Verissimo. Quali saranno le rivelazioni di Jeremias? Intanto i fan scalpitano sui social, dividendosi fra chi teme ad un nuovo controllo del piccolo schermo dei Rodriguez e chi invece adora questa famiglia devota per intero ai riflettori mediatici. Negli ultimi giorni del resto si era iniziato a pensare alla possibilità che Jeremias Rodriguez diventasse il nuovo tronista di Uomini e Donne. Una voce di corridoio che aveva subito scatenato le pagine di gossip, per via di alcune sue parole rilasciate al settimanale Vero, in cui aveva parlato del suo status di single. "Posso solo dirvi che presto mi vedrete... con una donna molto speciale", aveva affermato nell'intervista. Ed ecco perché alcuni avevano già parlato di un suo possibile ingresso nel programma romantico di Maria De Filippi.

L'IDEA UOMINI E DONNE...

Uomini e Donne e Jeremias Rodriguez: lo scoop lanciato con un grande tam tam da parte dei siti di gossip sembra essersi dissolto ancora prima di nascere. Anche se il fratello di Belen sarebbe stato davvero fra i papabili al Trono Classico di Maria De Filippi, sembra che abbia fatto una richiesta che ha fatto arricciare il naso alla redazione. A parlarne è il settimanale Chi, sempre molto vicino agli affair della famiglia Rodriguez. Durante il provino, Jeremias era sul punto di sedersi sul tanto agognato Trono, pronto a lanciarsi in un'avventura televisiva e romantica. Sembra però che avrebbe richiesto di cambiare la colonna sonora storica del programma solo per un suo vezzo personale. Una richiesta assurda, ma che a quanto pare gli avrebbe fatto perdere di diritto la possibilità di ritornare su Canale 5. Nel frattempo Jeremias ha deciso di dedicarsi alla famiglia ed al nipotino Santiago, senza dimenticare alcune foto promozionali ed alla sponsorizzazione di alcuni noti brand di moda.

IL BACIO CON CECILIA CAPRIOTTI

Jeremias Rodriguez non avrà ancora trovato l'amore, ma sembra che abbia trovato una persona con cui condividere una forte intesa. Complice uno spot lanciato da Casa Signorini, il fratello di Belen e Cecilia Capriotti sarebbero finiti addirittura per baciarsi. Sulla guancia naturalmente, niente di piccante come vorrebbero gli appassionati di gossip e trash. La scorsa settimana Ignazio Moser aveva pubblicato una Stories su Instagram in cui riprendeva i due insieme, anche se fra i due non è nata alcuna scintilla. La Capriotti del resto è partner di Gianluca Mobilia, da cui ha avuto una figlia. Eppure Jeremias era fin troppo coinvolto dalla presenza dell'ex Naufraga, tanto da non riuscire a staccarle gli occhi di dosso. In una Stories lo stesso Jeremias ha rivelato, sottolinea La Nostra TV, di trovare la Capriotti la più bella del parterre di Casa Signorini. Anche se Jeremias e la Capriotti non saranno mai una coppia, tanto basta per capire come l'argentino si sia rimesso in gioco dal punto di vista sentimentale. Un pallino sollevato spesso anche durante l'esperienza del Gf Vip 2, quando a fargli girare la testa era stata Aida Yespica.

