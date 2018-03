L'ULTIMO LUPO/ Su Rai Movie il film con Feng Shaofeng (oggi, 31 marzo 2018)

L’ultimo lupo, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Feng Shaofeng e William Feng, alla regia Jean-Jacques Annaud. La trama del film nel dettaglio.

31 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST FENG SHAOFENG

L’ultimo lupo, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola di genere avventura che è stata realizzata tra la Cina e la Francia nel 2015. La regia è di Jean-Jacques Annaud, il giovane protagonista Chen Zhen è stato invece interpretato dall'attore cinese Feng Shaofeng. Nella lingua originale il titolo del film è "Wolf Totem". La storia è stata tratta dal romanzo di genere autobiografico scritto da Lü Jiamin che firma i suoi lavori con un nome d'arte ovvero Jiang Rong, il best-seller si intitola "Il totem del lupo" ed è stato scritto nel 2004. Il romanzo ha vinto molti premi, nel 2007 si è infatti aggiudicato il Premio Man, il più ambito riconoscimento letterario asiatico. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

L'ULTIMO LUPO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

La storia si svolge in Cina. È l'anno 1967 ed è in atto l'insurrezione del proletariato che porterà ad una vera rivoluzione che in futuro verrà ricordata come la "Grande rivoluzione culturale". Chen Zhen è un ragazzo che studia a Pechino a cui viene affidato un incarico molto importante da svolgere nelle zone interne della Mongolia. Si tratta di istruire una tribù composta da pastori analfabeti, attraverso l'insegnamento della scrittura e della lettura. Giunto nel posto, il giovane resta piacevolmente colpito dalla vita che conducevano le persone della tribù e comprese che sarebbe stato lui a ricevere insegnamenti da tutti loro. Ciò che dal primo istante lo affascina non è soltanto il modo di vivere di quella gente ma il senso di libertà che avverte in quei luoghi. Impara a conoscere le loro usanze e a capire ciò che conta veramente per loro, scopre che per i pastori nomadi il lupo è considerato un animale prezioso, da rispettare e da venerare, il loro è un legame molto forte. Con il passare dei giorni, Chen si rende conto che i pastori nutrono per i lupi un affetto indescrivibile che non può non affascinare il giovane studente. Comincia quindi a studiare le mosse dell'animale e scopre che si tratta di un animale forte e molto scaltro, capace di proteggere i pastori della tribù da qualunque pericolo e di intervenire sempre in loro difesa. Un giorno, durante una lunga passeggiata, Chen vede un lupo ancora cucciolo in difficoltà, l'animale sta per morire ma il maestro decide di portarlo via e prendersi cura di lui. Di conseguenza il piccolo lupo si affeziona a lui e tra Chen e il cucciolo si instaura un legame molto particolare, l'amore per l'animale però è minacciato da un serio pericolo, il governo cinese ha deciso di sopprimere i cuccioli di lupo per arrivare man mano alla completa estinzione dell'animale da quel territorio.

