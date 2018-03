LUIGI DE FILIPPO È MORTO / L'attore era figlio di Peppino e nipote dell'indimenticabile Edoardo

Luigi De Filippo è morto all'età di 87 anni: l'attore, figlio di Peppino e nipote dell'indimenticabile Edoardo, era l'ultimo erede della gloriosa famiglia.

31 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Luigi De Filippo

Luigi De Filippo è morto a Roma all'età di 87 anni. La notizia è arrivata da alcune fonti vicine alla famiglia, che a sua volta non ha ancora ufficializzato le cause del decesso. L'attore, nato a Napoli il 10 agosto 1930, era erede della storica famiglia partenopea ed era anche un apprezzatissimo regista e cinematografo. Figlio di Peppino e nipote dell'indimenticabile Edoardo, aveva debuttato nella compagnia teatrale paterna a soli 21 anni. Nonostante qualche partecipazione in film degli anni 70 e 80 (tra i quali il ruolo del giudice Venturi nella fiction Rai 'La piovra 3), il teatro è stato sempre la sua grande passione. Nel 1978 ha infatti lasciato la compagnia paterna e fondato una sua propria nella quale ha dato vita ad alcune delle commedie più celebri, soprattutto di Moliere e Pirandello. Interesse che non ha mai abbandonato, neppure in età avanzata: fino a metà gennaio Luigi De Filippo era stato in scena, con 'Natale in casa Cupiello', al Teatro Parioli di Roma di cui era anche direttore artistico.

LA CARRIERA DI LUIGI DE FILIPPO

La carriera teatrale di Luigi De Filippo è stata caratterizzata da grandi successi in Italia e in tutta Europa. Un'attività che gli ha permesso di ottenere anche importanti onorificenze quali "Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana" (2 giugno del 1997), "Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana" (26 maggio del 2004), "Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana" (26 novembre 2010). Nel 2001 gli è stato anche assegnato il Premio Personalità Europea in Campidoglio, per i suoi 50 anni di attività. Dal 28 giugno 2011 ha preso il posto di Maurizio Costanzo nella direzione artistica del "Teatro Parioli" di Roma che è diventato "Teatro Parioli-Peppino De Filippo". Il suo ultimo progetto 'Miseria e Nobiltà' era stato annullato qualche settimana fa per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

© Riproduzione Riservata.