LUPIN III E L'ELUSIVITA' DELLA NEBBIA/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Toshihiko Masuda

Lupin III - L'elusività della nebbia, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast i doppiatori: Stefano Onofri e Sandro Pellegrini, alla regia Toshihiko Masuda.

31 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA TOSHIHIKO MASUDA

Lupin III - L'elusività della nebbia, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 23.05. Preferite l'ingenua arte del furto di Lupin o la sigaretta pendula del fedele amico Daisuke Jigen, l'innocenza delle donnine nipponiche di questo anime o la tradizione insita nel terzo membro della gang, Goemon Ishikawa XIII, per tutti solamente Goemon? Un'ulteriore possibilità di risposta potrebbe risolversi con la visione della proiezione in notturna dell'anime 'Lupin III - L'elusività della nebbia', diciannovesimo episodio televisivo della celebre serie di film d'animazione ispirate dai fumetti del disegnatore nato ad Hokkaido Monkey Punch, uno degli eroi giovanili del Giappone moderno, fucina e creatore di manga ed anime amati da almeno tre generazioni giapponesi ma anche mondiali. Scaltro e mai pago di ricercare i colpi più audaci, anche in questo episodio, il primo trasmesso nel formato 16:9, il buon Lupin subirà le moine vigliacche e conturbanti della bella Fujiko Mine, il vero prototipo di tutte le ragazze 'ganguro', moda che dal 2000 ha spopolato nel fashion sopratutto in Tokyo, in particolar modo nel quartiere di Shibuya e Ikebukuro. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LUPIN III E L'ELUSIVITA' DELLA NEBBIA, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

L'ispettore Zenigata non si da pace, Lupin III è il suo cruccio personale, la sua nemesi, il suo parziale fallimento professionale, ma proprio in apertura di 'Lupin III - L'elusività della nebbia', Zenigata ha quasi messo il sale sulla coda del furfante proprio durante la ricerca di indizi sulle tracce di un tesoro che Lupin vuole a tutti i costi. Inizia così la fuga da parte di Lupin e dei suoi fedeli amici e proprio durante la ricerca di un covo tranquillo, il trio composto da Lupin, Jigen e Goemon s'accorge che le persone attorno loro con cui vengono in contatto, spariscono, come se una nebbia avvolgesse personaggi, amici, conoscenti e non lasciasse traccia di loro. Responsabile di ciò è il bieco Kyosuke Mamo, folle personaggio che, giungendo dal passato e nemico dell'erede di Lupin, crede che con la morte del padre, anche il figlio non causerà in lui problemi nel futuro, una dimensione nella quale Kyosuke vuole troneggiare in malvagità. Riuscirà Lupin, assieme Jigen e Gomon, a sconfiggere Kyosuke Mamo? Il folle scienziato del futuro decide così di aprire una porta spazio-temporale inviando Lupin e la sua banda nel passato, 500 anni a ritroso nel tempo, in quel Giappone feudale e medievale in cui le regole del bushido samurai regolavano la società onorevole del Sol Levante. Ma anche Zenigata riesce, non senza difficoltà, ad entrare in quella porta dimensionale convinto che Lupin, questa volta, non la scamperà liscia. Ma soprattutto Zenigata, almeno per una volta, metterà le manette all'odiato nemico?

© Riproduzione Riservata.