LAUREN CELENTANO E DANIELE ROMMELLI/ La coppia si separa al serale: amore a senso unico? (Amici 17)

Lauren Celentano e Daniele Rommelli, la coppia di Amici 17, si separa per il serale: lei nella squadra blu e lui nella squadra bianca. Il ballerino scoppia a piangere in puntata.

31 marzo 2018 - agg. 31 marzo 2018, 17.37 Stella Dibenedetto

Daniele Rommelli

Amore a senso unico tra Lauren Celentano e Daniele Rommelli? E’ il pensiero che predomina sui social tra i fans di Amici 17 che, avendo visto le lacrime sentite di Daniele, disperato per dover trascorrere le prossime settimane lontano dalla ragazza che gli ha rubato il cuore, di fronte alla serenità della ballerina americana, sono sicuri che quello davvero innamorato sia lui. Sarà davvero così? In cinque mesi di scuola, Lauren Celentano si è sempre mostrata molto sorridente e solare. Della ballerina e dei suoi sentimenti, però, si è detto davvero poco. Anche a causa della lingua, la ballerina americana non è riuscita ad esprimersi come vorrebbe. La sua reazione, apparsa ad alcuni fredda, potrebbe essere una reazione naturale di chi non riesce ad esprimere totalmente i propri sentimenti. I due, del resto, sono sempre stati molto discreti, mostrandosi insieme solo nei momenti liberi. L’amore tra i due, dunque, è corrisposto? I fans della coppia sperano di sì e si augurano di vederla insieme anche dopo il serale di Amici 17 (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LAUREN CELENTANO E DANIELE ROMMELLI SEPARATI AL SERALE

L’ultimo pomeridiano di Amici 17 è stato dolceamaro per i ballerini Lauren Celentano e Daniele Rommelli. Entrambi i ballerini sono stati ammessi al serale ma la divisione in squadre li ha costretti a separarsi. La ballerina americana, infatti, è entrata a far parte della squadra blu mentre il ballerino, primo nome di Veronica Peparini, è stato ammesso nella squadra bianca. La decisione della produzione ha scatenato il malcontento di Daniele che, in un attimo, è passato dalla felicità alla tristezza infinta. Il motivo? L’essere stato separato dalla sua Lauren. Il ballerino non ha trattenuto le lacrime al punto che Maria De Filippi ha ricordato a tutti che sono al serale per cantare e ballare e che i sentimenti, quando sono autentici, possono superare anche la lontananza di alcune settimane. Nonostante le parole della De Filippi, però, Daniele ha continuato a piangere mentre Lauren è apparsa molto più tranquilla e sicuramente felice di essere al serale.

LAUREN CELENTANO E DANIELE ROMMELLI, L’AMORE RESISTERA’?

Tra Lauren Celentano e Daniele Rommelli l’amore è nato nella scuola di Amici 17. Il primo indizio sulla nascita del sentimento tra i due era arrivato alcune settimane fa quando la ballerina americana, su Instagram Stories, aveva pubblicato un video in cui era sdraiata su un letto accanto a Daniele. La conferma, però, non era mai arrivata, almeno fino ad oggi quando il pensiero di dover trascorrere le prossime settimane lontano da Lauren ha scatenato la reazione di Daniele. L’amore tra i due ballerini, dunque, resisterà alla lontananza? Il sentimento che unisce i due ragazzi è fresco ed è destinato a crescere ma il non potersi vedere e trascorrere insieme il tempo potrebbe essere già una dura prova per i due ballerini. I due, dunque, riusciranno a superare la distanza? La reazione di Daniele, comunque, non è piaciuta al popolo del web che ha giudicato eccessive le sue lacrime (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

