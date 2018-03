Lite Laura Barriales vs Anna Tatangelo per un uomo?/ Roberto Alessi: è una fake news!

Roberto Alessi parla della lite Barriales-Tatangelo: nessuna rivalità amorosa tra le due concorrenti di Celebrity Masterchef, ma solo una lite per un uovo, non per un uomo

31 marzo 2018 Fabio Belli

Anna Tatangelo

Con un video su Instagram, Roberto Alessi ha smentito una fake news che si sarebbe diffusa riguardo una lite fra Anna Tatangelo e Laura Barriales. E’ stato pubblicato un articolo in cui si parlava di un litigio tra le due a causa di un “uomo”. In realtà, nessuna questione sentimentale in ballo tra la cantante e la showgirl: il motivo della scaramuccia riguardava un “uovo”, riguardo la loro comune partecipazione a Celebrity Masterchef. Un caso che si sgonfia da sé, come spiegato da Alessi con ironia: la Barriales in fondo è impegnata col suo marito appena sposato, Fabio Cattaneo (ed è stata inoltre eliminata da Celebrity Masterchef), mentre per bocca di Alessi la Tatangelo avrebbe “già i suoi casini”, riferendosi alla fine della storia con Gigi D’Alessio.

LA SMENTITA DI ROBERTI ALESSI SULL'ARTICOLO DI NOVELLA 2000

La notizia è stata pubblicata su Novella 2000 e Alessi, nel video pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, ha ironizzato sul refuso che ha portato all’equivoco. La lite avrebbe dunque riguardato l’utilizzo di un “uovo della discordia” tra gli ingredienti di una prova di Celebrity Masterchef, e non ci sarebbe dunque alcun uomo di mezzo. “Si dice che tra un piatto e l’altro e una gara e l’altra non corra buon sangue tra la Tatangelo e la Barriales”. Le voci che si rincorrono dicono sia per colpa di un uomo”. Questa la frase incriminata che Roberto Alessi ha voluto smentire per far passare alle due, giustamente, una Pasqua più serena e senza “fake news”.

