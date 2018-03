Luca Vismara eliminato! Fuori da Amici 17 serale/ Rudy Zerbi "vince" ma il pubblico: "Non sei stato capito"

Luca Vismara non ammesso al serale di Amici 17! Il cantante non è riuscito a conquistare una felpa verde ma saluta fan e compagni con una dedica speciale

31 marzo 2018 Anna Montesano

Luca Vismara, Amici 17

"Siamo arrivati alla fine di questi cinque lunghi mesi insieme. Vi aspetto domani con la 17ª e ultima puntata di Amici 17 su Canale 5 alle 14.10!". L'appuntamento è quello che Luca Vismara dà ai suoi sostenitori attraverso il suo profilo Facebook. Un messaggio dal quale traspare un velo di tristezza, in quanto segue l'amara scoperta di non essere al serale. La puntata di Amici, in onda oggi 31 marzo, è stata registrata giovedì 29 marzo e ha svelato al pubblico del talent di Canale 5 le nuove squadre del serale e Luca non è in alcuna di queste. Un esito che probabilmente Luca, in virtù di quello che è stato il suo percorso ad Amici 17, si aspettava e che, nonostante le grandi speranze, non l'ha deluso come ha invece deluso altri aspiranti finalisti.

LUCA VISMARA: DAGLI SCONTRI CON RUDY ZERBI ALL'ADDIO AD AMICI

Ma sul web non sono mancate le razioni deluse di molti telespettatori di Amici 17, che speravano che Luca Vismara potesse avere un'altra chance proprio al serale. "Luca non ti fermare è stata solo una parentesi...a me la tua musica piace...continua a crederci sempre, arrendersi mai" scrive una fan del cantante, seguita da chi si dice triste per la sua uscita dalla scuola "mi spiace davvero...meritavi di essere più considerato e capito....". Eppure le critiche più volte ripetute da Rudy Zerbi - con il quale Luca ha avuto più di uno scontro - le pochissime esibizioni, il fatto che sempre meno venisse schierato dai compagni avevano già fatto intuire che, purtroppo, per lui non c'era posto al serale. Unica consolazione, la possibilità di esibirsi un'ultima volta in studio e con il suo nuovo brano prima di lasciare per sempre la scuola.

© Riproduzione Riservata.