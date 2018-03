MILLY CARLUCCI/ In onda con Ballando con le Stelle, ma con Fabrizio Frizzi nel cuore

Milly Carlucci addolorata per la scomparsa prematura dell’amico e collega Fabrizio Frizzi aveva chiesto alla Rai di sospendere Ballando con le Stelle. La conferma che lo show va avanti.

31 marzo 2018 Francesca Pasquale

Milly Carlucci, Ballando con le Stelle

Dopo il tira e molla tra Milly Carlucci e la Rai a cui la conduttrice di Ballando con le Stelle aveva chiesto di sospendere la puntata di questa sera in segno di rispetto per il profondo dolore che sta attraversando a causa della scomparsa prematura dell’amico fraterno Fabrizio Frizzi, si è giunti finalmente ad una quadra stabilendo che è lo show deve proseguire. Ed infatti è stata la stessa Milly Carlucci ad annunciare che Ballando con le Stelle ci sarà nonostante tutti in Viale Mazzini e lei stessa siano ancora profondamente scossi per quanto accaduto. Queste le parole di Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle 2018 ci sarà. Giorni difficili, lo facciamo per l'azienda. Pian piano ci siamo messi in moto. Ieri ci siamo domandati come fare per tornare in onda, ma ci sono obblighi aziendali. 'Ballando' è un lavoro che facciamo per l'azienda, non un passatempo ne un divertimento. Quindi saremo in onda compatti con tutti i nostri umani sentimenti ma anche con la tenerezza di Fabrizio che ci accompagna.

NON ACCOLTA LA SUA RICHIESTA DI SOSPENDERE BALLANDO

Milly Carlucci in questi giorni si è vista in una veste insolita, quella di amica e ‘sorellona’ del collega Fabrizio Frizzi prematuramente scomparso. È stata in prima fila al funerale di Frizzi e ha letto per lui un passo della Bibbia con una voce spezzata dal dolore. Oggi dovrebbe ritornare alla conduzione del suo show del sabato sera Ballando con le Stelle. Tuttavia sembrerebbe che proprio Milly Carlucci abbia fatto esplicita richiesta alla Rai di accogliere il suo desiderio di non mandare in onda la prossima puntata del suo show. Nell’intervista rilasciata in questi giorni a Il Corriere della Sera, Milly Carlucci ha spiegato come con questo animo non se la senta proprio di andare in onda. Queste le sue parole: “Sinceramente no. In questi giorni, nelle prove, c’è un intero gruppo che soffre per un amico. Tutti lo conoscevano, e così il mio sentimento è moltiplicato da tutti, come un’onda che sbatte contro gli scogli e ti torna addosso. Se mi si chiede cosa vorrei, rispondo che vorrei stare nel mio angolo e poter piangere. Purtroppo è l’azienda che decide e io farò quello che mi chiederanno”.

MILLY CARLUCCI: “SPERO CHE CARLOTTA VENGA A LAVORARE IN RAI”

Nella stessa intervista, Milly Carlucci è andata un po' indietro negli anni raccontando di come lei e Fabrizio si siano conosciuti per la prima volta: “La prima volta mi ha vista quando insegnavo pattinaggio nell’istituto che frequentava: durante la ricreazione questi ragazzini di 15, 16 anni si affacciavano alle finestre per vedere le mie allieve svolazzare sulla pista, con i loro costumini. Me lo ha raccontato quando ci siamo incontrati in Rai, anni dopo. La nostra amicizia è nata con Scommettiamo che...?, nel 1991. Con quel programma è nata una coppia, la nostra. E’ stata qualcosa di particolare per gli italiani: non è facile si crei quella chimica, quell’affetto che con noi ci fu da subito. Ci siamo riconosciuti simili”.

Per Milly Carlucci, si tratta quindi di un vuoto difficile da colmare: “Lasciarsi è stato brutale. La sensazione del distacco per me è ancora troppo dolorosa, non ce la faccio. Serve tempo, anche per riuscire a sentirsi fortunati per aver avuto un amico che arricchisce così. Carlotta, sua moglie, mi ha concesso di salutarlo prima che chiudessero la bara: è stato... non so... non si riesce ad immaginare Fabrizio senza il sorriso... la sua risata, lui che quando rideva si piegava in due, proprio come in televisione... faceva così, ogni volta. Era amico di tutti, il suo amore più grande era la figlia, Stella. Mi mandava mail con le sue foto. Era nato per essere papà. Il mio pensiero in queste ora è anche a lei, a cui manca, e a Carlotta. Una persona così non poteva che essere il rappresentante di una tv pulita, dove c’è un abbraccio per tutti. Di certo non di una che va a pescare nel torbido, esponendo le persone alla rappresentazione della loro povertà interiore. Ridendo non con loro, ma di loro. Fabrizio non avrebbe mai potuto. Ma come dimostrano queste ore, le somme di una carriera si fanno alla fine. E ora mi resta però un desiderio: visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai”.

