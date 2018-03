Marco Ferri/ Cecilia Capriotti: ha rifiutato di dormire con Elena sull'isola dei Famosi? (Verissimo)

Marco Ferri, il figlio dell'ex calciatore dell'Inter Riccardo torna in televisione dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi 2018. Cosa racconterà da Silvia Toffanin? (Verissimo)

Marco Ferri, Verissimo

Marco Ferri è fuori dall'Isola dei Famosi 2018 ed ora è pronto a parlare della sua personale esperienza alle Honduras. Sembra che anche il rapporto con Jonathan Kashanian, che negli ultimi tempi era diventato più che un concorrente ai suoi occhi, sia finito a causa di alcune strategie di gioco. Questo pomeriggio, sabato 31 marzo 2018, Marco Ferri interverrà nello studio di Verissimo per parlare in modo approfondito di come ha vissuto il reality e quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a non sfruttare l'opportunità dell'Isola che non c'è. Marco aveva infatti la possibilità di proseguire il proprio percorso, ma ha deciso di non andare contro il parere del pubblico che aveva stabilito già la sua uscita di scena. Un discorso simile era stato fatto anche da Rosa Perrotta, ma alla fine l'ex tronista ha preferito non lasciarsi sfuggire la seconda chance, riuscendo anche a sostituire Nadia Rinaldi dopo due settimane di permanenza nell'isoletta honduregna.

L'ELIMINAZIONE A L'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Marco Ferri continua ad essere al centro dell'attenzione anche in seguito alla sua eliminazione all'Isola dei Famosi 2018. Il modello è infatti intervenuto in studio nell'ultima diretta ed ha espresso il suo ben noto risentimento nei confronti di Alessia Mancini. Anche in questo caso, parole già confermate dal famoso gruppo dell'Orsa Maggiore, Marco ha parlato di come l'ex velina gestirebbe l'intero gruppo di Naufraghi. Ed è così che ai suoi occhi riesce ad eliminare ogni concorrente sgradito, forse perché minaccerebbe la sua vittoria finale. Alessia ed i suoi fedelissimi stabilirebbero quando mangiare, quando svegliarsi e i momenti in cui compiere ogni tipo di attività. Nessuno oserebbe mettersi contro di lei, nemmeno Amaurys Perez. Nonostante l'ex campione abbia manifestato a volte un parere contrario: la prospettiva di essere eliminato dal gruppo protetto dalla Mancini lo avrebbe fatto desistere dal contestare.

IL RAPPORTO CONTROVERSO CON L'AMORE

Marco Ferri e l'amore. Il modello ha deciso di partecipare all'Isola dei famosi 2018 anche per mettersi in gioco sotto questo punto di vista. Quello che ha trovato alle Honduras non è di certo quanto sperava all'inizio della sua avventura, anche se gli è servito per capire che la famiglia che aveva lasciato a casa era l'unica in grado di dargli quell'amore che cerca spesso negli altri. Sono state diverse le occasioni in cui Marco ha manifestato una forte insofferenza per la mancanza di affetto che caratterizzava il suo rapporto con gli altri Naufraghi. Sembra però che una delle concorrenti fidanzate avesse messo gli occhi sul modello e si fosse offerta di trascorrere la notte al suo fianco. A rivelarlo ancora una volta è Cecilia Capriotti durante una puntata di Pomeriggio Cinque, subito dopo averne parlato con Alfonso Signorini, che a sua volta ha lanciato la bomba a Casa Signorini. Sembra che si tratti di Elena Morali e che Marco abbia aspramente rifiutato le avance. Alcuni invece ipotizzano che possa trattarsi di Rosa Perrotta, l'ex tronista che ha perso la testa per il corteggiatore Pietro Tartaglione.

