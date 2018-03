Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ Verdetto di soli 0 anche oggi? (Ballando con le stelle 2018)

A Ballando con le stelle Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sono stati molto sfortunati fino a questo momento, finalmente riusciranno a voltare pagina e ad esprimere tutta la loro voglia?

Massimiliano Morra con Sara Di Vaira, Ballando con le stelle

Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2018, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira si sono esibiti in un Valzer con un sottofondo di Reginella, una canzone di Roberto Murolo e riproposta in una versione particolare anche dall'Orchestra Italiana nel 1940. Non è stato semplice per l'attore riuscire ad affrontare l'ultimo appuntamento, dati i problemi fisici che fino all'ultimo momento lo hanno spinto a valutare la possibilità di dover abbandonare il talent. Superati i controlli, Massimiliano è riuscito ad improvvisare un ballo grazie ad una coreografia ideata al volo e che non hanno potuto provare durante la settimana. Anche per questo lo abbiamo visto quasi immobile durante la coreografia, impegnato più a recitare ed a sostenere la ballerina, rispetto che a dimostrare le proprie abilità. Pochi passi di danza effettivi ed una scenetta creata ad hoc per permettere comunque al concorrente di poter partecipare alla puntata.

COSÌ UNA SETTIMANA FA...

Alla luce dell'impossibilità di affrontare la coreografia ad armi pari, la giuria di Ballando con le Stelle 2018 non ha potuto esprimersi appieno su Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. L'attore infatti ha deciso di partecipare all'ultimo momento, dopo aver vissuto una forte paura durante l'incidente. Per Massimiliano è chiaro che in quel momento sia intervenuto l'Arcangelo Gabriele, vista la sua forte fede ed il forte impatto vissuto con l'auto. Durante l'annuncio del verdetto, Roberta Bruzzone ha notato che l'attore si è sentito penalizzato da quanto ha vissuto anche per via del brutto incidente. Carolyn Smith ha sottolineato di essere stata felice di vederlo ritrovato in pista, meno nel vedere che non ha sfruttato appieno il Valzer lento, non riuscendo a raggiungere nemmeno la sufficienza. Per questo ai suoi occhi non si poteva esprimere un voto, anche se Guillermo Mariotto è rimasto soddisfatto dell'emozione che ha visto negli occhi del concorrente durante la coreografia. Il verdetto finale non poteva che essere uno 0 totale, con un voto unanime da parte di tutta la giuria. Un atto dovuto, anche se per Mariotto l'emozione provata durante l'esibizione poteva essere da 7.

UN PERCORSO CON MOLTA SFORTUNA

Ballando con le Stelle 2018 fino ad ora non ha portato fortuna a Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, che sembrano non riuscire a decollare per molti motivi. L'attore si sta impegnando molto in questa nuova esperienza nel talent, ma fra incertezze dovute alla mancanza di bravura ed al recente incidente, ha dovuto subire un grosso stop. Sappiamo però dalle sue parole dirette che lui per primo è molto severo con se stesso e questo potrebbe dargli modo di fare quel salto di qualità che in tanti attendono. Anche se la coppia è stata graziata al televoto, alla luce di quanto accaduto, rimane comunque fra le più a rischio del programma. La possibilità che proseguano il percorso risiede per ora soprattutto nella popolarità di Morra, che con la fiction di Furore 2 rimane fra i più apprezzati attori del momento. La coppia intanto si sta allenando duramente, come hanno annunciato in un video su Instagram. Hanno in cantiere una coreografia di primo piano, ma per attore e ballerina era essenziale innanzitutto ringraziare il pubblico per averli salvati dall'eliminazione. Clicca qui per vedere il video di Massimiliano Morra e Sara Di Vaira.

