Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Ville Ponti nuova location! Cambia la data

Il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si avvicina e la coppia annuncia data e luogo delle loro nozze. Ancora dubbi sui nomi dei loro invitati.

31 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Se ne parla da mesi ormai, ovvero da quanto Daniele Bossari ha fatto la sua proposta di matrimonio a Filippa Lagerback davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. Dopo congetture e indiscrezioni riguardanti la location e la data delle nozze, è la futura sposa a cancellare ogni dubbi, confermando i dettagli della cerimonia alle pagine della rivista Spy. Il fatidico sì verrà pronuciato il 1° giugno e non l'8 giugno, giorno che l'opinionista dell'Isola dei famosi aveva annunciato in un primo momento. È la sua futura moglie a spiegare la ragione di questo errore: "Daniele ha semplicemente dato l'annuncio in tv prima di avere la conferma della location. Ma ora posso dirlo con certezza, ci sposiamo il 1° giugno a Varese. Sarà una grande festa a base di relax e divertimento". La valletta di Che tempo che fa ha dunque chiarito anche il luogo nel quale luogo i festeggiamenti, ovvero in Lombardia, regione facilmente raggiungibile da gran parte degli invitati.

DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK: DATA E LUOGO DELLE NOZZE

Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno scelto anche il luogo nel quale si festeggerà il loro matrimonio ovvero le Ville Ponti di Varese, uno splendido complesso costituito da tre eleganti dimore immerse in uno ampio parco sulla collina di Biumo Superiore. Un luogo non lontano dalla località in cui la coppia già risiede, lontana dai clamori della movida milanese. Nell'intervista a Spy, la Lagerback ha anche annunciato che gli inviti sono già stati spediti anche se non ha fatto i nomi delle persone che saranno presenti nel giorno tanto importante. Poco dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 2, Bossari aveva espresso il suo desiderio di invitare tutti gli altri compagni di avventura nel reality show di Canale 5 ma per il momento sembrano confermate solo le partecipazioni di Lorenzo Flaherty, che sarà anche il testimone di nozze, e degli amici Luca Onestini e Raffaello Tonon.

