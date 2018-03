Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ Carolyn Smith:"hai sempre le gambe aperte, cosa che rende molto volgare"

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale questa sera torneranno in scena dopo il rimprovero di Carolyn Smith. Riusciranno a fare tesoro dei suoi consigli? (Ballando con le stelle)

31 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Nathalie Guetta sul set di don Matteo

Nathalie Guetta ancora non convince e, nella prossima puntata di ballando con le stelle 2018, in coppia con Simone Di Pasquale, dovrà dimostrare di aver fatto tesoro dei preziosissimi consigli dispensati da Carolyn Smith in seguito alla sua seconda esibizione. In particolare, l'illustre giurata si è mostrata molto rigida sul suo singolare modo di posizionare le gambe, che ha reso la performance meno buona del previsto e ha mandato a monte tutte le ottime figure realizzate dalla concorrente nel corso del suo cha cha cha: "tu hai costantemente le gambe aperte, cosa che rende molto volgare: tassativamente ai passaggi devi chiudere le cosce, le ginocchia e le caviglie, altrimenti c'è l'ironia fino a un certo punto. Sei molto simpatica, ma questo ha cancellato tutto il resto". Delusa dal commento della coreografa, Nathalie Guetta ha ammesso di aver già iniziato a prendere lezioni di portamento dal suo cavaliere, ma la sua sfilata al centro della pista, non sembra aver convinto il parere dei quattro giurati in sala.

NATHALIE GUETTA: IL CONSIGLIO DI FABIO CANINO

Nel corso della terza puntata di "Ballando con le stelle 2018", Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale hanno portato in scena il loro cha cha cha, ma l'esibizione, seppur realizzata al meglio, non ha del tutto convinto i quattro giudici dello show. Secondo Fabio Canino, a penalizzare la concorrente sarebbe stato, in particolare, "Il tavolo De Sio", un elemento coreografico già utilizzato in passato da un'altra illustre aspirante ballerina, dove pero, ha ricordato Canino, "ballava più il tavolo che la De Sio". Messa in guardia dal carattere pericoloso di questo genere di scelte, Nathalie Guetta ha ricordato ai presenti di essere soltanto salita sul tavolo e di non aver mai ballato su esso, al contrario del suo compagno di avventura, ma le sue parole non sono servite a convincere fino in fondo i presenti, convinti che ci sia ancora qualcosa da correggere nelle sue esibizioni. Riuscirà Nathalie Guetta a fare tesoro dei preziosi consigli ricevuti dalla giuria dello show e a salvarsi, così, dagli ultimi posti della classifica?

