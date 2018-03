Orion Pico, eliminato! fuori dal serale di Amici 17/ Fan delusi, annuncia: "Inizia per me un nuovo capitolo"

Orion Pico non ammesso al serale di Amici 17. Il ballerino non riesce a conquistare un posto nelle due squadre e i fan sono furiosi. Ecco qual è stata la sua reazione

31 marzo 2018 Anna Montesano

Orion Pico fuori dal serale di Amici 17

Anche le squadre del serale di Amici 17 sono state create. Blu e Bianchi sono rispettivamente composti da sette elementi ma tra questi manca uno dei ballerini che più ha fatto discutere in questa edizione: Orion Pico. Il ballerino di danza classica non è riuscito a conquistare un posto al serale di Amici, lasciando tutti senza parole. Le anticipazioni della puntata, registrata giovedì 29 marzo ma in onda oggi, svelano di un'eliminazione che ha lasciato tutti basiti nello studio di Canale 5. Per molti era scontato che un talento come Orion conquistasse uno dei ben quattordici posti messi a disposizione in questa edizione, invece per il ballerino spagnolo non è stato così. Orion torna a casa inevitabilmente deluso, così come deluso è gran parte del pubblico che ha seguito il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi.

ORION FUORI DAL SERALE: LA REAZIONE DEL PUBBLICO

"Mi dispiace Orion che tu sia fuori dal serale... te lo saresti meritato al 100%... - si legge tra i commenti dei fan del ballerino di Amici 17 - non lo guarderò per rispetto nei tuoi confronti... in bocca al lupo per il futuro, spero che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni". Non è l'unica fan delusa dal fatto che Orion Pico non abbia conquistato la felpa verde e, quindi, un posto al serale di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino però, nonostante la delusione, non si arrende ed è pronto a continuare il suo percorso nella danza. Così, attraverso un messaggio social, ringrazia ai fan e fa sapere di essere più che determinato a raggiungere il suo obiettivo: "A voi che siete stati la mia forza più grande anche nei momenti più difficili. Inizia un nuovo capitolo per me!"

© Riproduzione Riservata.