PAOLO FOX/ Oroscopo del weekend 31 Aprile-1 Maggio: Toro innamorato grazie a Venere e gli altri segni?

Oroscopo del weekend di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele: analisi segno per segno. Il Toro è innamorato grazie all'influenza di Venere. I Pesci non sono contenti di questo momento.

31 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DEL WEEKEND PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 31 MARZO 2018

Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo del weekend di Paolo Fox a LatteMiele nei minimi particolari, segno per segno. Partiamo da Sagittario e Cancro. Sagittario: Questo fine settimana ricco di energie consentirà di prepararsi al meglio alle interessanti possibilità lavorative che si andranno a concretizzare con l'arrivo dell'estate. Chi sceglierà di concludere un percorso non dovrà attendere a lungo perché si presenti al suo cospetto una nuova opportunità lavorativa. Buone possibilità anche in amore. Cancro: Giornate positive per i sentimenti e utili ad intrecciare nuove relazioni, nonostante l'atteggiamento polemico che negli ultimi giorni affligge i nati nel segno possa causare qualche tensione nella giornata di domani. L'ingombrante presenza di saturno renderà più faticoso raggiungere i propri obbiettivi, ma interessanti possibilità sul piano lavorativo non tarderanno a mostrarsi.

PESCI SCONTENTI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere per quanto riguarda l'oroscopo del weekend di Paolo Fox a LatteMiele i segni da considerare né carne né pesce. L'Acquario nota un Urano dissonante che può creare in questi giorni non pochi disagi. Sarebbe meglio cercare di trovare dei confini che diano delle coordinate soprattutto dal punto di vista dell'amore. Si deve essere un po' più concreti nel cercare delle risposte che non sempre sono facili da ottenere, ma con un po' di pazienza si può anche riuscire ad essere positivi. I Pesci non sono contenti anche perché non riescono a trovare la serenità. La Primavera però regala almeno la speranza di poter recuperare un po'. Pasqua regalerà un po' di insofferenza e potrebbe portare a sentirsi insoddisfatti per diversi motivi. Tra questi troviamo il campo sentimentale che al momento non sta regalando soddisfazioni, anzi offre purtroppo molta preoccupazione.

TORO INNAMORATO, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo del weekend di Paolo Fox parte dai segni top e flop seguendo quanto raccontato a LatteMiele. Sarà un fine settimana molto interessante per i nati sotto il segno dell'Ariete che possono godersi al massimo l'affetto di tutte le persone che al momento si possono considerare più vicine. Giornata di crescita anche per il Toro che grazie a una Venere molto positiva può vivere delle emozioni molto interessanti sotto il punto di vista dell'amore. La Bilancia è decisamente a disagio anche per la stanchezza che fa perdere al segno un po' di lucidità. Bisogna superare assolutamente questi sentimenti di insicurezza che creano degli ostacoli difficili da accettare. Momento difficile da accettare per il Capricorno che potrebbe risentire di qualcosa di inaspettato. Aprile però alle porte regalerà delle emozioni positive e una crescita che potrebbe portare a inaspettate svolte sotto diversi punti di vista.

