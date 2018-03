PICCOLA PESTE/ Su Italia 1 il film con Michael Oliver (oggi, 31 marzo 2018)

Piccola peste, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Michael Oliver, John Ritter, Amy Yasbeck, alla regia Denis Dukan.

Picccola peste, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 19.30. Una pellicola cinematografica del 1990 che è stata diretta da Denis Dukan, regista e interprete cinematografico americano che ha diretto altri film comici come Sei in buone mani, Un weekend da bamboccioni, Mia moglie per finta, Zohan Tutte le donne vengono al pettine e Big Daddy un papà speciale. Non ha invece diretto il sequel di Piccola peste. Nel cast dei protagonisti principali del film troviamo un Michael Oliver, John Ritter, Amy Yasbeck, Jack Warden e Michael Richards. Il film è divenuto in breve tempo un vero e proprio cult degli anni 90 e, a distanza di quasi 30 anni, viene spesso riproposto in TV. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PICCOLA PESTE, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Ben e Flo sono sposati da diversi anni ma quando decidono di allargare la loro famiglia scoprono di non poter avere figli. Decidono così di adottarne uno e si recano al più vicino a orfanotrofio in città. Ad attenderli c'è il piccolo Junior, un bimbo di 7 anni dall'indole pestifera che è stato addirittura rifiutato da oltre 20 famiglie, tutte puntualmente spaventate dalla sua vivacità. Ben e Flo, ignari di tutto questo, accettano di prendere con sé Junior. Ciò che avverrà dopo sarà la diretta conseguenza del carattere del ragazzino, che si dimostrerà essere una vera e propria peste. Tantissimi saranno i guai che provocherà al povero Ben, con L'unico obiettivo di attrarre l'attenzione su di sé. Col tempo però, Junior inizierà ad affezionarsi realmente Ben, che nonostante i mille problemi creati dal bimbo lo tratterò come un membro della sua famiglia. Di diverso avviso sara Flo, la moglie di Ben, che inizia ad odiare il piccolo Junior, assieme al padre di Ben. I due cercheranno di mettere in pratica un astuto piano, con l'obiettivo di rimandare Junior in orfanotrofio per liberarsene in maniera definitiva.

