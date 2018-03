RIO 2 - MISSIONE AMAZZONIA/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Carlos Saldanha (oggi, 31 marzo 2018)

Rio 2 - Missione Amazzonia, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast i doppiatori: Fabio De Luigi e Mario Biondi, alla regia Carlos Saldanha.

31 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA CARLOS SALDANHA

Rio 2 - Missione Amazzonia, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione che è stata diretta nel 2014 da Carlos Saldanha, regista di origini brasiliane che ha preso parte anche alla direzione del primo film della saga cinematografica di Rio e di due episodi della saga dell'Era glaciale. Nella versione italiana del film, alcuni dei personaggi principali della storia sono stati doppiati da personaggi noti come l'attore comico Fabio De Luigi ed un grande musicista di caratura internazionale come Mario Biondi. I due hanno rispettivamente prestato la voce ai personaggi di Blu e Miguel. Nella versione originale americana tra i doppiatori appaiono grandi personaggi del mondo del cinema e della musica come Bruno Mars, Leslie Mann e Anne Hathaway. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

RIO 2 - MISSIONE AMAZZONIA, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

La pellicola esordisce con Blu e Gioiel, felici e spensierati assieme ai loro tre pargoli. La coppia di pennuti si è ormai trasferita a Rio De Janeiro assieme ai loro rispettivi proprietari. Tuttavia, Dopo alcune settimane di permanenza nella grande metropoli brasiliana, Gioiel capisce che i suoi cuccioli hanno bisogno di vivere esperienze diverse per poter apprendere appieno come un vero il uccello debba comportarsi. E così, in accordo con Blu, la famiglia decide di recarsi in Amazzonia. Lungo il tragitto che porterà L'allegra famigliola nella Foresta Amazzonica, Blu decide di portare con sè una lunga serie di strumentazioni umane, che faciliteranno il loro viaggio. Intanto Tullio e Linda, i proprietari di Blu e Gioiel, stanno correndo un grave rischio sotto la minaccia di una taglialegna senza scrupoli che intende eliminarli. Come se non bastasse, il nemico numero uno di Blu, Miguel, è di nuovo sulle sue tracce.

