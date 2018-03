RISCHIO TOTALE/ Su Rete 4 il film con Gene Hackman (oggi, 31 marzo 2018)

31 marzo 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST GENE HACKMAN

Rischio totale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 23.10. Una pellicola thriller che ci giunge direttamente dal 1990 tingerà di fosche tinte noir la notte di Rete 4 con il titolo 'Rischio totale', remake del precedente 'Le jene di Chicago' del 1952. 'Rischio totale' è una tipica produzione americana, abbastanza ligia nei contenuti al lungometraggio originale che è stata diretta dal regista newyorkese Peter Hyams, conosciuto negli ambienti della fantascienza e del thriller migliore targato anni '80-'90, celebre per pellicole come 'Carpicorne One' con Elliot Goulde, 'Atmosfera Zero' con Sean Connery, 'Timecop - Indagine dal futuro' con Jean-Claude Van Damme, e, sempre dirigendo Van damme nel 2013, l'ultimo film in ordine temporale diretto da Hyams, 'Enemies Closer'. Nel cast di 'Rischio totale' uno dei grandi ultimi veri attori 'old style' del cinema americano, Gene Hackman, due volte Premio Oscar prima con 'Il braccio violento della legge', in seguito, nel 1992 ma come non protagonista con il film 'Gli spietati'. Al suo fianco la bella Anne Archer, candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film 'Attrazione fatale', moglie tradita in quel film da Michael Douglas alle prese con l'amante poi stalker, Glenn Close. Bene o male il cast di 'Rischio totale' verte su queste due importanti star, davvero in grado di mantenere la tensione a buoni livelli anche grazie all'ottima sceneggiatura dello stesso Peter Hyams e alle musiche di Bruce Broughton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RISCHIO TOTALE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Carol Hunnicut (Anne Archer) è in dolce compagnia di un uomo, una serata piacevole, classica cena a due al ristorante e complicità, ma la mafia decide che quell'uomo non deve vivere e lo uccide sotto gli occhi della donna. Il mandante è Leo Watts, boss senza scrupoli il quale, fortunatamente, nè lui, ma nemmeno i suoi uomini si accorgono della presenza di Carol e ciò sarà un bene per la donna perché di fronte ad una gang davvero senza scrupoli. La polizia inizia subito le indagini che, anche grazie al ritrovamento di un'impronta femminile sul luogo del delitto, aiutata dalla fortuna e dalla confessione di un'amica di Carol, porterà il procuratore Robert Caufield (Gene Hackman), sulle montagne canadesi, in una piccola baita dove Carol si è rifugiata temendo la vendetta del bosso mafioso e dei suoi sgherri omicidi. Il procuratore Caufield cerca la testimonianza della donna, esercitando su di lei una discreta pressione, è da tempo sulle tracce di Leo Watts e non vuole lasciarlo sfuggire impunito una volta ancora. Mentre è sul punto di aver quasi convinto la donna a tornare, protetta, con lui in elicottero per la testimonianza processuale, diversi colpi di mitra iniziano una raffica tremenda sulla baita, decine di pallottole scaricate senza ritegno sui due rifugiati all'interno della baita. Un secondo elicottero ha seguito il procuratore e proprio dal mezzo in volo i killer sparano sui due. Da quel momento inizia la fuga di Carol e del procuratore Caufield, prima tra le montagne del Canada, una fuga davvero mozzafiato in una natura incontaminata, in seguito, una volta arrivati in città e trovato un treno da Vancouver diretto negli Stati Uniti, il piccolo commando mafioso tormenterà la coppia anche durante il viaggio, senza lasciar loro la possibilità di respirare. Arriveranno in aula sani e salvi Carol e il procuratore e Watts sarà consegnato alla polizia penitenziaria dopo un processo equo ma senza sconti per un pericoloso omicida ora anche mandante di un attentato ad un uomo di legge e a una testimone?

