Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Ballando con le Stelle/ Un ballo sensuale per conquistare i giudici?

Raoul Bova ballerino per una notte a Ballando con le Stelle insieme alla compagna Rocio Munoz Morales. Il compito di cimentarsi in questa nuova sfida: conquisteranno la giuria?

31 marzo 2018 Francesca Pasquale

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Ballando con le Stelle

Ritorna questa sera Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 a partire dalle 20,35. Lo show di ballo presentato da Milly Carlucci in questa quarta puntata propone due ospiti d’eccezione. Si tratta di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. I due attori stanno insieme dal 2011 e precisamente quando si sono conosciuti sul set Immaturi – Il viaggio. Hanno una bellissima bambina di nome Luna e questa sera si apprestano a volteggiare sulla pista di Ballando. Rocio può essere definita un’artista a tutto tondo, modella, attrice ma anche conduttrice. Infatti è stata conosciuta in primis dal pubblico spagnolo nell’edizione spagnola di Ballando con le Stelle, per poi toccare la popolarità in Italia grazie al film di Paolo Genovese Immaturi – Il viaggio, che segna una svolta non solo nella sua vita professionale ma anche in quella privata. Prende parte nel 2015 al Festival di Sanremo presentato da Carlo Conti e tra le ultime pellicole che la vedono protagonista troviamo Natale da chef diretta da Neri Parenti. Rauol Bova invece è uno dei personaggi della televisione e del cinema italiano più amato. La sua carriera professionale lo ha visto destreggiarsi in moltissimi ruoli. Ha lavorato con i più grandi registi come Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, i fratelli Vanzina e Michele Placido.

RAOUL BOVA, DISTRATTO DA ALCUNI SPETTATORI IMPERTINENTI DURANTE LO SPETTACOLO DUE

Quelli che forse non tutti sanno di Raoul Bova è il suo passato di ex campione di nuoto. Infatti, prima di intraprendere la carriera nel mondo del cinema e della televisione era riuscito ad ottenere degli ottimi risultati in vasca. Quello più importante fu certamente il titolo italiano conquistato nella specialità 100 metri dorso quando aveva solo quindici anni. Nonostante poi abbia deciso di mettere via questo talento per dedicarsi all’altra sua grande passione, Raoul Bova non hai mai dimenticato l’amore per l’acqua e per le piscine. Ed infatti in una recente ospitata a Verissimo, proprio l’attore romano aveva confessato ai microfoni di Silvia Toffanin il suo desiderio di tornare a nuotare: “Voglio tornare a nuotare, anzi lo farò ben presto. Farò una staffetta con Rosolino e Magnini, spero di fare un buon tempo e dedicarlo a mio padre Giuseppe”. In questo momento invece l’attore è impegnato in tournée con Due, uno spettacolo teatrale in cui recita al fianco di Chiara Francini. Lo spettacolo Due ruota attorno alla vita di coppia dei due protagonisti, Bova e Francini, la cui diversa visione della vita insieme emerge nelle differenze fra ciò che è maschio e ciò che è femmina. Proprio nel bel mezzo della rappresentazione di Due, durante una delle ultime date, Raoul Bova è stato distratto dalla suoneria di alcuni telefoni che continuavano a squillare disturbando anche le persone perbene che erano a teatro e che erano interessate allo spettacolo. Queste le sue parole: “Non mi era mai successo prima. Mentre ero sul palcoscenico ero distratto dalle suonerie, ho provato anche a esitare per far capire che avevo sentito e che ero disturbato tanto io quanto gli spettatori che volevano assistere allo spettacolo, ma non c’è stato niente da fare”.

ROCIO MUNOZ MORALES NEL SUPER CAST VOCALE DI SHOW DOGS – ENTRIAMO IN SCENA

Rocio Munoz Morales farà in qualche modo da spalla questa sera sulla pista di Ballando al suo compagno Raoul Bova grazie al fatto di essere stata in passato come detto un’insegnante e coreografa. Tuttavia per i due attori non sarà facile cimentarsi in questa nuova sfida sulla pista di Ballando. Devono affrontare un vero e proprio tour de force riuscendo ad imparare in poche ore, una coreografia che è stata appositamente creata per loro che dovranno poi eseguire durante la diretta della trasmissione. La loro esibizione sarà quindi votata dal Direttore Sandro Mayer. Il punteggio ottenuto sarà molto utile per aiutare a migliorare la classifica ad una delle coppie in gara. È di pochi giorni fa la notizia che Rocio Munoz Morales ha preso parte del super cast vocale di Show Dogs – Entriamo in scena. Insieme a lei tantissimi altri attori italiani come Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso e Marco Bocci, Carolina Crescentini, Giacomo Ferrara, Chiara Francini, Nino Frassica, Lino Guanciale, Valeria Marini e tanti altri. Si tratta di una spy comedy canina diretta da Raja Gosnell, in arrivo nei cinema italiani, in anteprima mondiale, il prossimo 10 maggio.

