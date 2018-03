Riki Marcuzzo Vs i ragazzi di Amici 17/ "Piangere per non essere in squadra con l'amico, vergognatevi!"

Riccardo Riki Marcuzzo sbotta contro i ragazzi di Amici 17 che hanno conquistato il serale ma che si sono messi a piangere per non essere in squadra con il fidanzato: "Verogna!"

31 marzo 2018 Anna Montesano

Riki, Riccardo Marcuzzo

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi ha finalmente portato alla formazione delle due squadre del serale. La conduttrice ha annunciato gli schieramenti proprio a fine puntata ma molti telespettatori si sono accorti dei volti tristi e delusi di molti ragazzi. Tutto nasce dal fatto che alcune coppie nate nella scuola sono state divise e non trascorreranno insieme il tempo in casetta; vale per Emma e Biondo; per Lauren e Daniele, per Carmen e Filippo. Le lacrime di alcuni di questi ragazzi hanno però scatenato l'inaspettata e quindi sorprendente reazione di uno che Amici lo ha fatto l'anno scorso: Riccardo Marcuzzo. Vedere i ragazzi passati al serale disperarsi per questa separazione dalla propria dolce metà, ha fatto scattare in Riki una reazione furiosa, manifestata attraverso i social con uno sfogo che sta facendo il giro del web.

LO SFOGO DI RIKI CONTRO I RAGAZZI DEL SERALE DI AMICI 17

"Vergogna a tutti i ragazzi presi per il serale che piangevano perché non erano in squadra con il proprio amico o fidanzato” attacca Riki attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram “Pensate a chi non ce l’ha fatta e non ce la farà mai e pensate a farvi il culo per emergere. Siete lì per cantare e ballare teste di ca**o”. Parole furiose quelle di Marcuzzo, vincitore del circuito canto di Amici 16, che poi, accortosi di aver usato parole molto dure, decide di cancellare la storia in questione, probabilmente per non alimentare le polemiche. È comunque troppo tardi, visto che il post in questione in breve diventerà virale e scatenerà molteplici reazioni anche se non dai diretti interessati che, ora che sono in casetta, non potranno usare social e cellulari.

