Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici/ Prime dichiarazioni in tv dopo la scomparsa dell’ex marito

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici 2018: la giornalista e conduttrice rompe il silenzio, per la prima volta in tv, omaggiando l'ex marito scomparso.

31 marzo 2018 Emanuela Longo

Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa sta vivendo uno dei momenti più bui e dolorosi della sua vita. Dallo scorso 26 marzo, giorno della morte di Fabrizio Frizzi, suo ex marito, si è andato ad aggiungersi un nuovo immenso dolore per la conduttrice che solo lo scorso novembre aveva perso il genero, Massimo Santoro, marito della figlia Giulia. Quella di Fabrizio è stata una perdita probabilmente temuta ma che Rita sperava di poter rimandare il più possibile ad un momento infinito. La morte del conduttore aveva gettato la Dalla Chiesa in un silenzio assordante, rotto solo con brevi frasi sibilline affidata al suo account Facebook la notte successiva alla morte di Frizzi. Questa volta però, la conduttrice, la quale è stata legata al collega scomparso nei giorni scorsi per ben 12 anni, dedicherà personalmente ed in diretta tv un tributo all'ex marito. Avverrà questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Amici, come anticipato dal blog televisivo DavideMaggio.it, e ciò che vedremo sarà certamente un momento molto emozionante poiché Rita parlerà per la prima volta in televisione di Fabrizio Frizzi dopo la sua morte. Il suo intervento è atteso nella prima parte della puntata, subito in apertura. A volerla fortemente in trasmissione nella quale sarà dedicato un sentito omaggio al conduttore prematuramente scomparso, è stata proprio Maria De Filippi la quale attraverso la presenza dell'amica e collega, donna che racchiude molti dei più bei ricordi legati a Frizzi, omaggerà il celebre volto Rai.

RITA DALLA CHIESA, L’AMORE CON FABRIZIO FRIZZI

Il dolore per la perdita di Fabrizio Frizzi per la ex moglie Rita Dalla Chiesa è stato talmente grande da aver preferito evitare delle dichiarazioni pubbliche, oltre a quella scritta sulla sua pagina Facebook. In piena notte, a meno di 24 ore dalla notizia straziante della perdita di Frizzi, la conduttrice affidava alla rete ed ai suoi "amici" virtuali i suoi pensieri: "Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro". Parole importanti e facilmente comprensibili anche alla luce di quell'amore grande iniziato nel 1982 nei corridoi di Via Teulada, dietro le quinte di “Tandem”, condotto proprio da Fabrizio. Un sentimento vero, nonostante la differenza d'età e le voci contrarie, che culminò dieci anni dopo nel matrimonio mettendo così a tacere definitivamente le malelingue e coronando il loro sogno d'amore. Per entrambi i conduttori, quelli furono gli anni migliori, dal punto di vista sentimentale e professionale. Rita Dalla Chiesa, intanto, si accingeva a diventare sempre più un volto di punta di Mediaset con programmi del calibro di “Parlamento in”, “Canale 5 per voi” e poi “Forum”, fino a “Il trucco c’è”. Nonostante le due differenti scuderie, l'amore tra Frizzi e Dalla Chiesa proseguì e ciò non impedì a Rita di essere ospite di Domenica In, nel salotto che nel novembre 1997 vedeva alla conduzione proprio Fabrizio, pochi mesi prima di dirsi addio. Era il maggio dell'anno successivo quando la crisi tra i due divenne ormai così grande da non poter più porre rimedio, fino a doversi dire addio, con l'annuncio pubblicato dal settimanale Chi.

STIMA E RISPETTO PER LA NUOVA VITA DELL’EX MARITO

La fine del loro matrimonio, però, non ha mai rappresentato anche la fine della loro amicizia. Stima ed affetto reciproci sono sempre rimasti vivissimi e a confermarlo era stata la stessa Rita Dalla Chiesa che in una recente intervista a Verissimo aveva dichiarato: "Fabrizio è stato l’uomo più importante della mia vita". Rita, negli anni, ha sempre avuto un grande rispetto nei confronti della nuova vita e della nuova famiglia di Fabrizio. Lo ha dimostrato quando rifiutò di presentarsi al matrimonio con Carlotta Mantovan e poi più di recente, quando lo scorso ottobre Frizzi fu colto da un'ischemia. Alla medesima trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5, era stata sempre la giornalista e conduttrice a spiegare: "Avrei voluto correre da lui, ma le seconde famiglie vanno rispettate. Per questo ho pensato che fosse giusto restare a casa e rimanere in contatto con Carlotta che mi dava notizie". Ovviamente Rita non poteva mancare per l'ultimo saluto all'ex marito, durante i funerali che si sono svolti lo scorso mercoledì 28 ottobre presso la Chiesa degli Artisti a Roma. Sorretta dall'amica e collega Mara Venier, Rita è apparsa visibilmente segnata dal dolore e dalla commozione.

