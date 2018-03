SUPERFANTAGENIO/ Su Tv8 il film con Bud Spencer e Luca Venantini (oggi, 31 marzo 2018)

Superfantagenio, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Bud Spencer, Luca Venantini e Giancarlo Bastianoni, alla regia Bruno Corbucci. La trama del film nel dettaglio.

31 marzo 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Tv8

BUD SPENCER NEL CAST

Superfantagenio, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 21.30. Una pellicola comica con la performance straordinaria di Bud Spencer che ha vestito i panni del genio della lampada. La pellicola e ha potuto contare sulla professionalità di uno dei più grandi registi italiani degli anni 70 e 80 come Bruno corbucci. Quest'ultimo ha lavorato in diverse occasioni assieme a Bud Spencer, in pellicole come Cane e gatto e Miami supercops. Accanto a Bud Spencer, nel cast di Superfantagenio, troviamo anche Luca Venantini e Giancarlo Bastianoni. Al pari della produzione italo americana, anche il cast è composto da interpreti italiani e statunitensi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SUPERFANTAGENIO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Al Haddin è un ragazzino che lavora alle dipendenze di Toni, commerciante di oggetti di antiquariato che sfrutta il giovane maltrattandolo e corrispondendogli una paga davvero ridicola. Al Haddin, però, non può in alcun modo rinunciare a quel lavoro seppur mal pagato. Il giovane infatti vive assieme a suo nonno e sua madre dopo aver perso il padre quando era solo un bambino. Sua madre per sbarcare il lunario è costretta a esibirsi nelle sue performance canore all'interno dei locali gestiti da Siracusa, un potente criminale della zona. Un giorno Al Haddin si trova tra le mani una misteriosa lampada affidatagli da Toni per lucidarla e poi venderla al miglior offerente. Dopo averla lucidata con cura il giovane vede apparire innanzi ai propri occhi un genio in grado di esaudire tutti i suoi desideri. Al Haddin ed Eugenio (così deciderà di chiamare il genio) diventano presto amici inseparabili. Eugenio finirà per affezionarsi al ragazzo aiutandolo a risolvere una lunga serie di guai, primo fra tutti la scomparsa di sua madre, che viene rapita da Siracusa come indennizzo per i debiti di gioco contratti da suo nonno.

© Riproduzione Riservata.