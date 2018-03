Sabato italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 31 marzo: omaggio a Fabrizio Frizzi?

Confermata la messa in onda di Sabato Italiano con Eleonora Daniele pronta a tenere le redini della prima diretta dopo la morte di Fabrizio Frizzi, chi sarà ospite della puntata?

31 marzo 2018 Hedda Hopper

Sabato Italiano

Eleonora Daniele era tra i vip presenti al funerale di Fabrizio Frizzi. La conduttrice di Sabato Italiano si è sciolta in lacrime alle parole dei suoi colleghi e alla preghiera commossa di Milly Carlucci ma lo spettacolo deve andare avanti e se Ballando con le Stelle impegnerà il prime time di questa sera, Sabato italiano farà lo stesso tra poco, proprio su Rai1. La messa in onda del programma è confermata così come il successo di queste settimane che hanno permesso ad Eleonora Daniele di rimanere a galla nonostante l'importante concorrenza di Silvia Toffanin e del suo Verissimo in onda su Canale 5 con tanti ospiti. Proprio riguardo agli ospiti di Sabato Italiano, invece, vige il riserbo più stretto. A pochi minuti dalla messa in onda, non c'è ancora un comunicato riguardo alla puntata di oggi, 31 marzo, e dagli argomenti che saranno trattati proprio nella settimana in cui tutto il pubblico ha detto addio a Fabrizio Frizzi.

GLI OSPITI DELLA PUNTATA DEL 31 MARZO

Secondo i bene informati sembra ormai certo un omaggio al noto conduttore magari proprio con degli ospiti (tra amici e collaboratori) che possano ricordare alcuni dei momenti più intensi della sua vita e della sua carriera. Proprio nei giorni scorsi, a Porta a Porta, Bruno Vespa ha riproposto una intervista che proprio la Daniele ha fatto a Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, sarà anche il tema della puntata di Sabato Italiano? Proprio ieri la pagina Twitter del programma ha ricordato un altro grande artista italiano, Franco Califano. Sarà ricordato anche lui oggi? Non ci rimane che aspettare la messa in onda per scoprire cosa succederà e quali saranno i temi della puntata.

