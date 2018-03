Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma dopo Giorgio: “Cerco una mano che mi aiuti a rialzarmi…” (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: dopo la fine della sua storia con Giorgio Manetti, la dama torinese Gemma Galgani racconta la sua ricerca del principe azzurro.

31 marzo 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani fin dalle prime battute in televisione, è diventata in pochissimo tempo la regina del trono over di Uomini e Donne. Tutto ha avuto inizio con la sua storia con Ennio, tra continui tira e molla ed evidente sofferenza da parte di lei che si era innamorata di un eterno indeciso. Poi è stata la volta della brevissima parentesi con Remo, il cavaliere umbro che, anche in quel caso, non ne voleva sapere d’impegnarsi in maniera totalizzante. Successivamente, a sconvolgere il cuore di Gemma è arrivato lui: il gabbiano Giorgio Manetti. L’amore tra i due in questo caso, nonostante l’uomo non si sbilanciasse, per la torinese è stato veramente totalizzante fino a quando ha deciso di chiudere. Da quel momento il toscano non ne ha voluto più sapere nulla, probabilmente ferito nell’orgoglio. Per lei quindi è arrivato Marco Firpo e dopo una estate passionale, anche in questo caso la storia si è totalmente conclusa. La dama in questi ultimi giorni si è confidata tra le pagine del Magazine ufficiale della trasmissione, ecco le sue dichiarazioni a seguire.

Gemma Galgani dopo Giorgio Manetti: cerca ancora il principe azzurro

“La mia ricaduta è stata essermi riproposta a Giorgio. È stato qualcosa di forte, fortissimo. Io ho lanciato un appello, l’ho fatto con i crampi allo stomaco. Era un segnale d’amore che portava con sé sogni e luce. Come sono io. Per me è inconcepibile che due anime come le nostre, perfette insieme, non si siano ritrovate. Parlo ormai al passato ovviamente”, confida Gemma Galgani parlando del suo ex fidanzato. La torinese in seguito, specifica che se solo Giorgio Manetti avesse voluto, la loro storia sarebbe potuta rinascere: “Io volevo ricominciare una storia con lui. Un fidanzamento. Volevo, ma lui mi ha rifiutata. È rimasto fermo dentro le sue emozioni. Forse incastrato nel suo io. Mi piace pensarla così. Purtroppo non sono una visionaria, sentivo tutto, ma si ama in due, non a senso unico”. La dama però non si dispera e sogna d’incontrare ancora il suo principe azzurro: “Ora il mio cuore è un bagaglio per un lungo viaggio da riempire con i vestiti giusti, da uomo e da donna. Cerco una mano per rialzarmi dalla caduta. L’entusiasmo c’è, manca la materia prima […] Mi manca una spiaggia al tramonto condivisa con una persona che amo”. Con Tina Cipollari invece, ancora guerra: “L’antipatia di Tina nei miei confronti è conclamata. Non mi ha colpito la torta in faccia, ma le parole che sono molto più dolorose”.

