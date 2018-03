Uomini e Donne/ Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano: dettagli e indiscrezioni (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Clarissa Marchese e Federico Gregucci dopo la proposta di nozze social hanno una data per il matrimonio... i dettagli.

31 marzo 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Mentre le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne si muovono lentamente verso la risoluzione, altri ex protagonisti hanno già le idee chiarissime sul loro futuro. Dopo la proposta di matrimonio ufficiale di Federico Gregucci a Clarissa Marchese che ha avuto modo di consacrare il suo amore tramite social, la coppia che si è conosciuta nella trasmissione di Queen Mary, ha voluto affidare le prime emozioni tramite una intervista rilasciata al Magazine ufficiale del dating show. Come avranno preso i rispettivi genitori la notizia del loro imminente matrimonio? Lo raccontano proprio i diretti interessati: “In Italia era ancora notte ma non mi sono potuta trattenere dal mandare un messaggio ai miei genitori e a mia sorella – confida l’ex Miss Italia - Erano felicissimi. La mia famiglia adora Federico e quest’estate, quando lui ha trascorso un mese e mezzo in Sicilia da me, hanno avuto modo di apprezzarlo appieno. Soprattutto mia madre: qualche mese fa è venuta qui a Miami e una sera mi ha preso in disparte per dirmi quanto fosse felice di leggere negli occhi di Federico tutto l’amore che prova per me. E se a dirlo è una mamma…”.

Clarissa e Federico presto sposi: tutti i dettagli

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposeranno nel 2019 giusto il tempo di preparare tutto il matrimonio in ogni suo dettaglio: “Contiamo di farlo entro la primavera del prossimo anno, tra aprile e maggio? Ci piacerebbe sposarci al mare insieme alle nostre famiglie”. Proprio l’ex Miss ha anche le idee molto chiare sul vestito che vuole indossare il giorno delle sue nozze con il calciatore: “Ho già in mente l’abito dei miei sogni. Mi piacerebbe seguire la tradizione americana indossando qualcosa di vecchio e di nuovo, un oggetto prestato, un dettaglio blu…”. Se il matrimonio è ormai una certezza, la coppia uscita dal trono classico di Uomini e Donne, esclude – almeno per il momento – la possibilità di mettere in cantiere un figlio. Per diventare genitori infatti, c’è ancora molto tempo: “Per ora stiamo entrambi cercando di costruirci un futuro lavorativo. Più in là se ne potrà parlare e chissà che non arrivi un maschietto da portare sul campo da calcio!”.

© Riproduzione Riservata.