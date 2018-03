Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 31 marzo: Belen e i Rodriguez, Stefano De Martino e Marco Ferri

Verissimo, anticipazioni e ospiti 31 marzo: Belen e la famiglia Rodriguez, Stefano De Martino, Marco Ferri, Margherita Buy, Edoardo Leo, Enzo Iacchetti e Antonio Albanese.

31 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Verissimo - Silvia Toffanin

Una puntata ricca di sorprese quelle messa su da Silvia Toffanin e l’intera squadra di Verissimo. Il programma più seguito del sabato pomeriggio torna in onda oggi, sabato 31 marzo, con un appuntamento assolutamente imperdibile. Sono davvero tanti gli ospiti che, nel pomeriggio, si lasceranno intervistare da Silvia Toffanin, padrona di casa dal 2006. Ogni settimana, nonostante la concorrenza del programma di Raiuno, Sabato Italiano, Verissimo si conferma leader della sua fascia. La scorsa puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 2.675.000 telespettatori con il 21.2% di share contro 1.453.000 spettatori con l’11.6% del programma di Raiuno. Silvia Toffanin punta a vincere la gara degli ascolti anche oggi puntando sulla presenza di ospiti amatissimi dal pubblico.

VERISSIMO, GLI OSPITI DEL 31 MARZO

Grandi ospiti per la puntata pasquale di Verissimo. Per lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi 2018 ci sarà Marco Ferri, rientrato da pochi giorni in Italia dopo aver trascorso quasi due mesi in Honduras dal quale sarà in collegamento telefonico Stefano De Martino. Il ballerino napoletano, poi, prima di salutare il pubblico, annuncerà l’arrivo dell’ex moglie Belen Rodriguez con cui ci sarà un simpatico siparietto. La showgirl non sarà sola, ma accompagnata da tutta la famiglia ovvero dal fratello Jeremias, dalla sorella Cecilia e dalla madre Veronica. Spazio poi alla musica con Francesca Michielin e al cinema con Margherita Buy ed Edoardo Leo. Infine, nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno anche Enzo Iacchetti che si racconterà tra vita privata e carriera e Antonio Albanese.

GRANDI EMOZIONI CON LA FAMIGLIA RODRIGUEZ

Gli ospiti più attesi della puntata odierna di Verissimo sono sicuramente i Rodriguez. Belen, Cecilia e Jeremias sono ormai diventati dei personaggi amatissimi dal pubblico italiano che li segue anche attraverso i social. I fratelli Rodriguez, dopo essersi mostrati insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2018 e al Maurizio Costanzo Show tornano insieme in tv nel salotto di Silvia Toffanin. Ad accompagnarli ci sarà anche mamma Veronica che, al pari dei figli, è molto seguita su Instagram dove, spesso, risponde per le rime agli haters. I Rodriguez ripercorreranno insieme al pubblico la storia della loro famiglia non nascondendo l’emozione di essere nuovamente insieme. L’unico assente sarà Gustavo Rodriguez, in Argentina per assistere la madre.

